Dimite el consejero de Sanidad de Ceuta tras vacunarse antes de tiempo

El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha presentado este martes a mediodía su "dimisión irrevocable" y su renuncia al acta de diputado de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, según ha informado el Ejecutivo local que preside Juan Vivas en un comunicado a los medios seis días después de conocerse que ya había sido vacunado contra el coronavirus.

Esta decisión la ha tomado "tras volver a reflexionar y estando convencido de que, en todo momento, ha actuado de manera correcta y de buena fe, sabiendo que tanto el Gobierno de la Ciudad como el PP van a continuar con la gestión de la pandemia con igual eficacia, y teniendo en cuenta que la ciudad está atravesando una crisis sanitaria que requiere del máximo esfuerzo y atención de todos".

Por último, Guerrero ha querido "agradecer la confianza depositada" en él, "primero como integrante de la lista electoral del Partido Popular, y posteriormente, como miembro del Ejecutivo autonómico" desde 2019.

Denuncias de la oposición

La oposición de Ceuta denunció hace poco menos de una semana que el consejero de Sanidad se había vacunado del coronavirus cuando no le correspondía, según el protocolo de Sanidad.

Guerrero había advertido que no estaba dispuesto a presentar su dimisión porque, en su opinión, no había incumplido ningún protocolo ni ninguna estrategia nacional al respecto. "Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco, también por mi vulnerabilidad con mi diabetes, mi corazón y mi tensión", dijo el miembro del Ejecutivo local.