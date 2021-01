Nueva acusación xenófoba de Rocío Monasterio: culpa a los menas de "arrastrar por el suelo" a señoras mayores

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, ha vuelto a lanzar acusaciones xenófobas este martes. En una entrevista concedida al programa La hora de La 1, la dirigente de la formación ultraderechista ha relacionado a los menores no acompañados con los incidentes violentos registrados en el distrito de Ciudad Lineal y ha denunciado que se les esté dedicando más recursos a ellos que a los niños que están en las colas del hambre.

"Nosotros estamos por priorizar lo que es importante hoy, que es acertar con las políticas sanitarias y en educación, y atender la emergencia social porque hay miles de familias en las colas del hambre, cada día más", ha asegurado.

"En fundaciones como Madrina hemos pasado a atender de 400 a 4.000 al día. ¡4.000! Padres y madres que vienen con sus niños que vienen con sus tupper para que se los rellenes con un poco de paella. Y no estamos dando ayudas a esos niños, en cambio sí estamos dando ayudas a la inmigración ilegal que salta o que llega a Canarias, En Madrid, por ejemplo, nos estamos gastando 4.600 euros al mes por menor no acompañado, inmigrante ilegal. En cambio a los menores acompañados que están en las colas del hambre no les damos nada".

Evitando pronunciarse sobre el mural feminista retirado en Ciudad Lineal, Monasterio ha asegurado que en ese barrio "hay un centro de menas que están causando terror en el barrio". Y no se ha referido a individuos concretos sino que ha generalizado entre los menores inmigrantes no acompañados que viven ahí.

🔸Rocío Monasterio la retirada del mural feminista en Ciudad Lineal: “El problema es que tienen un centro de Menas que causan terror en el barrio. Señoras mayores no se atreven a salir a la compra porque les quitan los collares y les arrastran por el suelo”.#LaHoraMonasterio pic.twitter.com/ztTGNZGocL — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 26, 2021

"Las señoras mayores nos dicen que ya no van al supermercado porque les tiran de los collares y las arrastan por el suelo. Y los jóvenes no se atreven a salir a la calle porque estas bandas les rodean y las atracan", ha asegurado, puntualizando al final que esas acciones las cometen "algunos, no todos".