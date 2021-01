La explicación viral de por qué muchas mujeres no responden en Tinder

"Cada vez Tinder me parece un reflejo más claro de la crisis que está atrevasando la masculinidad, acostumbrada a ser el centro del universo y tener todo lo que quiere. Así que he decidido contaros por qué las mujeres en plataformas como Tinder muchas veces no contestamos, ya que cada vez estoy más acostumbrada a ver reacciones de este tipo que dan un poco de miedito".

Con esta afirmación y la captura de pantalla de una conversación real en la que un hombre seguía escribiendo pese a no obtener respuesta, la periodista Paola Aragón Pérez, especializada en feminismo, ha avivado una intensa polémica en Twitter. Su hilo, de hecho, suma más de 10.000 "me gusta" y 5.000 retuits.

"La mayoría de mujeres que conozco tienen a la semana entorno a 60 matches, aunque solo lo uses para ocupar el tiempo en el baño cuando vas a cagar. Les abren unas 5 conversaciones nuevas al día. ¿Sabéis el clásico axioma patriarcal "las mujeres follan cuando quieren, los hombres cuando pueden"? El contenido que encierra esa premisa es brutal", asegura en su hilo de Twitter.

"Primero, porque muestra cómo ellos nos conceptualizan como objetos sexualizados", añade. "Las mujeres filtran más y son más selectivas, no porque no les guste el sexo casual, no porque no les apetezca tenerlo y siempre aspiren al altar. Porque nos han enseñado a conceptualizarles a ellos como personas y cuando les vemos, les vemos como personas completas".

Cada vez Tinder me parece un reflejo más claro de la crisis que está atrevasando la masculinidad, acostumbrada a ser el centro del universo y tener todo lo que quiere👇 pic.twitter.com/nUeIhoIU3p — Paola Aragón Pérez ♀️ 🔻 (@paragonperez) January 24, 2021

Aragón asegura que no conoce a un solo hombre que no haya recurrido a la llamada "ráfaga", que consiste en "dar indiscriminadamente y de seguido like a todos los perfiles que van apareciendo, sin mirarlos, para aumentar tus posibilidades de tener algún match".

Según cuenta, las mujeres, conscientes de que van a tener una gran cantidad de matches porque viven en un patriarcado que las cosifica, hacen un primer filtro antes del like y, un segundo al iniciar la conversación: "A veces contestan, a veces no. Cuando no contestan vas a tu amiga y le cuentas "el pavo ese que me llamó la atención no me ha contestado". Y la historia acaba ahí".

"No tenemos 10 horas a la semana que dedicar a contestar a los 50 tipos que te dicen hola", prosigue. "Me fascina el derecho con el que un hombre al que no conoces y jamás has hablado se siente para reclamarte que le debes algo, en menos de 24 horas, solo por haber dado hacia la derecha a una pantalla. Me recuerda a cuando de fiesta se creían que les debías atención toda la noche, si no ya un polvo, por haberles devuelto la mirada".

Si yo Le digo "Hola" a alguien en una aplicación y no me contesta, directamente no insisto. El problema no es que le hables a alguien, es que te enfades porque no conteste y empieces a dar pena con gilipolleces de un crio con el ego herido. — Granito (@vegranitodarena) January 25, 2021 Todo eso en menos de 24 horas, es de psicópata. — Chocolate de Canela (@todoslokos_) January 25, 2021 Me fascina la cantidad de insultos, amenazas, EL TIEMPO q me estáis dedicando y q me hayan llegado varios mensajes de que me han intentado robar la contraseña de Twitter solo por explicarles cómo se traslada el patriarcado a Tinder. Definitivamente la masculinidad está en crisis. — Paola Aragón Pérez ♀️ 🔻 (@paragonperez) January 26, 2021

"En menos de 24 horas por no contestar en una red social un sábado no me increpa ni mi mejor amiga, ni mi jefa, ni mi madre. Y no, no es ghosting no contestar a una persona con la que JAMÁS has hablado", añade.

"Lo más tenebroso de esto es que no es la primera vez que veo una reacción como esa", detalla. "¡El pavo lo PRIMERO que te dice es que quedéis y si no le das un sí inmediatamente, sin haber hablado jamás, te increpa! ¡Lo que podía parecer un perfil apelando en realidad a la responsabilidad afectiva es casi una amenaza de o me haces el casito que yo quiero y cuando quiero o eres una tía loca y mala".

Muchos usuarios de Twitter han aplaudido su reflexión, pero otros han reaccionado con escepticismo. Uno de ellos, @norcoreano, que cuenta con más de un millón de usuarios, y que ha ironizado sobre la actitud de Aragón en Tinder, aviando aún más el debate: "Increíble la masculinidad tóxica, le da match a un tío en Tinder y el muy desgraciado va y le escribe".