Chinchetas Tour: Amor, pasión y sexo

A veces detectamos un aroma a perfume, a uno muy concreto, y con eso nos basta para entender que está a punto de aparecer una persona… Bueno, pues algo parecido pasa cuando empieza a sonar Joe Crepúsculo en el 'A Vivir' del verano: 'Fuego y Chinchetas' aparece. Este verano vamos a hablar de música… y además, sin inventar nada nuevo: la idea es poner canciones que hablen de un tema. Cada semana uno distinto y en esta ocasión será sobre amor, pasión y sexo, siempre acompañado de un ejercicio de "matar al padre" en toda regla y una selección de conciertos especiales.

Lista temática

Joe Crepúsculo – No sé si es amor

Brigitte Laverne – Tinder Love

Camellos – Arroz con cosas

Pantocrator – No te puto pilles

La Bien Querida – Me envenenas

León Benavente – Amo

Manel – Tresa Rampell

Triángulo de Amor Bizarro – ASMR para ti

Matar al padre

Si hablamos de amor, pasión y… también sexo, Julio Iglesias es uno de nuestros artistas más reconocibles. Sin embargo, en 2020 sus letras chirrían más que una puerta oxidada de una peli de terror. Por ejemplo, en 1987 cantaba "lo mejor de tu vida me lo he llevado yo", aunque por suerte esa sobrepasada virilidad ahora solo la encontramos en los cassetes de los bares de carretera, en el regguetón y en alguna oveja descarriada.

Si una cosa le envidiamos en verano es ese moreno espectacular, bueno, y su mansión en Miami, pero se nos olvida al escuchar aquello de "me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido". Y no será por intención pero cerca estuvo de pasarse al indie tocando en un festival de estos que nos molan, pero Julio, no te enfades, tu pop de naftalina y chaqué no sé qué tal le sentaría una de las actuales camisas de estampados. Eso sí, entre los millenials lo petas con los memes, Y LO SABES.