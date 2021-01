Cadena perpetua para un neonazi alemán por el asesinato de un político de la CDU en 2019

La justicia alemana ha condenado a cadena perpetua al neonazi Stephan Ernst por el asesinato del político conservador Walter Lübcke, muerto de un tiro en la cabeza en junio de 2019 tras meses de amenazas por defender la acogida de refugiados. La Audiencia Territorial de Fráncfort le declaró culpable del crimen por motivación ultraderechista a un militante de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel.

Ernst, de 47 años, confesó su culpa en un primer momento, pero luego revocó su confesión y finalmente, en una nueva declaración, acusó a su presunto cómplice, Markus H., de haber disparado accidentalmente contra Lübcke. Sin embargo, el tribunal ha fallado que Ernst pegó un tiro en la cabeza al político en la terraza de su vivienda, mientras que ha sentenciado al segundo acusado a una pena condicional de un año y seis meses de cárcel por violación de la ley de armas.

Como jefe del Gobierno local del distrito de Kassel, Lübcke había logrado convertirse en una especie de autoridad intermedia entre el estado y los municipios que defendió firmemente la acogida de refugiados en medio de la crisis de 2015.

El desencadenante del crimen habría sido una reunión ciudadana a la que Ernst asistió. "Hay que defender los valores, y cualquiera que no los represente puede abandonar este país en cualquier momento si no está de acuerdo, esa es la libertad de todo alemán", dijo Lübcke. Ernst ya había llamado la atención por sus contactos con la extrema derecha, pero en los últimos años la Oficina de Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior de Alemania, no lo había tenido bajo observación.

Alerta ante la extrema derecha en Alemania

El pasado mes de mayo, las asociaciones que vigilan la violencia de extrema derecha y el antisemitismo en Alemania alertaron sobre una mayor normalización de estos comportamientos en la crisis del coronavirus. Las protestas que hubo en todo el país contra las restricciones a la vida social impuestas por el coronavirus dejaron entonces preocupantes imágenes.

En 2019 se registraron 1.347 ataques derechistas, racistas o antisemitas en ocho Bundesländer alemanes: al menos cinco personas cada día fueron víctimas de la violencia de la derecha en Alemania ese año.