España, entre los países que peor han gestionado la pandemia

El Lowy Institue, es un centro de estudio, análisis y debate que ha elaborado un estudio sobre como han gestionado 100 países la pandemia. El impacto que ha tenido geográficamente el virus, los sistemas políticos, el tamaño poblacional y el desarrollo económico han sido la base de las tablas comparativas.

Mientras el coronavirus sigue expandiéndose por el mundo y superan los 100 millones de contagios en 190 países con mas de dos millones de muertos, casi un año después de su aparición, las sociedades han tenido que ponerse a luchar contra un enemigo invisible, y como trasfondo las comparativas de quien se ha enfrentado mejor al virus. Este instituto, el Lowy de Australia, ha elaborado una comparativa de mas de 100 países cuyos datos de gestión son públicos y los ha cruzado para establecer que tipo de gestión ha sido mas efectiva.

Medidas de restriccion, un reflejo de cada sistema político



Los indicadores usados han sido: los casos confirmados, las muertes, los contagios por millón de habitantes, y las muertes por ese mismo porcentaje, los casos confirmados en proporción a los test realizados y las pruebas oficiales por cada mil habitantes.

Con esos datos se cruzaron en un periodo de tiempo y los resultados van de cero a 100. Cero el peor y 100 el mejor durante 36 semanas. Las herramientas utilizadas por los gobiernos para evitar que se esparzan los contagios -confinamiento, prohibición de salir, cierre de fronteras- son algunas de las medidas generales, pero como los gobiernos han convencido o instado a la población a que se adhieran a esas medidas, reflejan la naturaleza de sus sistemas políticos.

Los regímenes totalitarios no han tenido más éxito



A pesar de lo que pueda parecer, los regímenes con sistemas políticos totalitarios no han tenido mas éxito en controlar los contagios. De hecho con las excepciones de Estados Unidos y el Reino Unido, el resto de países han tenido bastante mas éxito en controlar a su población.

Una de las mayores diferencias registradas en el estudio, ha sido comparar a los países por su población, a la que se ha ido añadiendo indicadores per capita, entre los que tenían sus fronteras interiores regionales abiertas y se ha multiplicado los contagios a pesar de que las externas estuvieran prácticamente cerradas.

La mejor gestión no ha sido en los países más desarrollados

Este estudio demuestra que no son los países mas desarrollados económicamente, y que pueden invertir cantidades importantes de dinero para paliar la crisis provocada por la pandemia, los que menos se contagian, o donde los contagios han sido mas llevaderos. Mas bien al contrario. Este virus ha demostrado que los países ricos muy desarrollados, se vieron desbordados cuando emergió el virus y la tardanza en tomar medidas hizo el resto.

Nueva Zelanda, el país que lidera el ranking como modelo de gestión de la crisis, que tomó las riendas desde el principio con pocos casos con el lema, actúa antes, actúa fuerte, cerrando sus fronteras y confinando a la población con apenas una docena de casos, le siguen Vietnam, Tahilandia, Chipre, Ruanda, Islandia, Australia, Lituania y Sri Lanka.

En el otro extremo de la lista aparece Brasil, México, Colombia, Irán y Estados Unidos. A China no la han incluido en el estudio porque sus datos no son públicos y los que se publican no esta claro que sean correctos.

España aparece en el puesto 78 de 100 de la gestión de la pandemia.