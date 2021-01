Las primeras 100 millones de dosis de AstraZeneca son solo para Reino Unido, que reitera que no las compartirá

La disputa surgida entre Reino Unido y la Unión Europea en torno al suministro de vacunas COVID-19 después de que la farmacéutica AstraZeneca dijera a Bruselas que no podría suministrar todas las dosis pedidas a finales de marzo debido a problemas en las plantas de producción de los laboratorios en el continente europeo tiene un nuevo episodio. Todo esto pese a que los científicos británicos aseguran que compartir la vacuna británica de AstraZeneca con países europeos y más allá de Europa va en el interés del propio Reino Unido.

AstraZeneca asegura que su contrato con Reino Unido recoge que las dosis solo pueden ser enviadas desde las plantas de producción británicas a Europa una vez que Inglaterra haya recibido los 100 millones de dosis que había ordenado. La comisaria de salud Europea, Stella Kyriakides, ya respondió a la farmacéutica rechazando la idea de que el Reino Unido deba tener prioridad sobre el resto a pesar de que hubiera firmado el contrato con AstraZeneca antes. Durante esta semana, Bruselas ha llegado a sugerir a la compañía que envíe a su territorio vacunas fabricadas en Reino Unido para cumplir con las obligaciones del contrato que firmaron, después de que el pasado viernes la farmacéutica anglo-sueca anunciara de forma repentina a la Comisión Europea que no podrá entregar la cantidad de dosis prevista inicialmente.

Una postura, la de la comisaria de Salud, que ya ha encontrado el rechazo del Gobierno británico. En unas declaraciones en la BBC Radio 4, el ministro del gabinete británico Michael Cove ha reiterado que Reino Unido no compartirá sus 100 millones de dosis de la vacuna con la Unión Europea. Cuestionado sobre esta posibilidad, Gove ha respondido con un "no" y ha añadido que los suministros de vacunas "que se han planificado, pagado y programado deben seguir". "No habrá ninguna interrupción en eso (...) sigue siendo nuestra prioridad vacunar a los más vulnerables en el Reino Unido", ha apuntado cuando se le preguntó si en el número 10 de Downing Street se estaba considerando la idea de enviar partidas a la UE.