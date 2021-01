La ministra Robles denuncia a los "inquisidores" que atacan a las Fuerzas Armadas

El nuevo jefe de la cúpula militar, el almirante general Teodoro López Calderón, ha tomado este jueves posesión de su cargo. Ha sido un acto muy austero en cuanto a la celebración por la pandemia y austero también en las declaraciones. El almirante ha estado arropado por la cúpula de la Defensa, encabezada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por la cúpula militar entre otros por cinco JEMAD. De todos los jefes del Ejército, el primero en llegar ha sido el general dimitido, el general Villarroya que solicitó su cese por vacunarse antes de tiempo y después el Ex JEMAD con Carme Chacón, Julio Rodríguez que ahora es jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno.

El nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa ha reconocido que se trata de un "relevo imprevisto" provocado por una "desafortunada circunstancia" y le ha mostrado su "admiración y respeto" por todo el trabajo realizado al frente de las Fuerzas Armadas. Con esta decisión ha añadido López Calderón, "el general Villarroya ha tomado una decisión que le honra, acorde a los valores y principios de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, nos ha dado ejemplo y nos ha demostrado su categoría profesional y humana".

La ministra de Defensa también ha tenido unas palabras de agradecimiento para el JEMAD saliente. Agradezco al general Villarroya, ha dicho la ministra "sus más de 40 años de servicio a España, a las Fuerzas Armadas, con generosidad, con entrega sobre todo este año donde hemos vivido conjuntamente la generosidad".

Sin embargo Robles ha centrado su breve discurso en denunciar a los "inquisidores que se creen siempre con derecho a tener razón, a la verdad, que solo busca los fallos, los errores, que no tienen la más mínima muestra de generosidad para reconocer el trabajo bien hecho de nuestras Fuerzas Armadas". Robles no ha identificado quienes son esos "inquisidores", pero ha añadido que "esa gente no sirve para construir España, para eso sirven los valores que las Fuerzas Armadas representan, su compromiso y su defensa de la Constitución".