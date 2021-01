Estas son las ventanas del coche que tienes que bajar para reducir el riesgo de contagio, según la ciencia

El número de contagios por COVID-19 se ha disparado durante las últimas semanas en nuestro país. Principalmente desde que comenzara la Navidad, lo que nos ha llevado a marcar registros más propios de la primera ola del nuevo brote de coronavirus. Según últimos datos facilitados por las autoridades sanitarias el pasado jueves, durante estas últimas 24 horas se han registrado 34.899 casos y 515 muertes.

Por esa misma razón, y dado que el número de contagios no deja de crecer, es más importante que nunca seguir las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus. Desde llevar mascarilla o lavarse las manos con frecuencia hasta mantener la distancia de seguridad. Principalmente en espacios cerrados, donde existe un riesgo todavía mayor de acabar contagiándose por un virus que ha afectado a más de 100 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de 2,1 millones.

Ventila el vehículo para evitar contagios: esta es la mejor configuración

Si vas a viajar en coche, recuerda que debes hacerlo en todo momento con la mascarilla salvo que los ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio que tú. No solo para evitar la multa de cien euros, sino para prevenir cualquier contagio por COVID-19. Por esa misma razón, también se recomienda que bajes las ventanillas para que el aire se renueve constantemente y el virus no quede flotando en el vehículo. Así lo ha dado a conocer un estudio desarrollado por la Universidad de Massachusetts Amherst y de la Universidad de Brown, donde han dado a conocer cuáles son los pasos a seguir para reducir el riesgo de contagio en el coche.

Después de simular el flujo del aire dentro del vehículo con seis configuraciones de ventanas distintas, los responsables del estudio han llegado a la conclusión de que la mejor opción para prevenir contagios es viajar con las cuatro ventanas bajadas. Tras analizar cómo se renueva el aire con esa configuración, los investigadores explican que mantener las cuatro ventanas bajadas establece dos trayectorias distintas de flujo de aire dentro de la cabina del coche, ayudando así a aislar tanto el lado derecho como el izquierdo. Pero no solo eso. También maximiza la cantidad de cambios de aire por hora en el vehículo, convirtiéndose en la mejor opción a la hora de viajar. De esta manera, se estima que tan solo entre el 0,2 y el 2% de los aerosoles exhalados por un conductor llegan al pasajero.

Otras opciones para prevenir contagios: mejor las ventanas opuestas que las propias

No obstante, esta opción no es la más cómoda a estas alturas del año por las bajas temperaturas a las que nos enfrentamos a diario. Por esa misma razón, el equipo recomienda otras opciones como viajar con tres ventanas bajadas para evitar que se escape todo el calor. En esta ocasión, la única que hay que dejar subida es la que se encuentra tras el copiloto. ¿Por qué? Puesto que se crea una especie de cortina de aire que impide la rápida propagación del virus por el coche. Y, por curioso que parezca, abrir las dos ventanas más cercanas al piloto y la persona que se sienta tras el copiloto no es mucho mejor que tener todas las ventanas subidas.

Todo ello porque, según explican los responsables del estudio, las partículas trazadoras no se diluyen de forma eficaz y el pasajero acaba recibiendo una carga contaminante bastante grande del conductor. En su lugar, los investigadores aseguran que es mejor mantener abiertas las ventanillas opuestas para crear una especie de cortina de aire entre los dos ocupantes del vehículo. Por lo tanto, baja todas las ventanillas en la medida de lo posible para evitar la propagación del virus.