"En un cuerpo técnico hay muchas personas que hablan muchos idiomas. Hablar de fútbol no es complicado, tenemos vocabulario sencillo". Así ha respondido David Bettoni, segundo entrenador del Real Madrid, a las palabras del serbio Luka Jovic, ahora cedido al Eintrach, sobre sus problemas con el idioma en el club blanco.

El delantero habló esta semana sobre su estancia en Madrid y reconoció que "las cosas no marcharon bien". Uno de los factores a los que apuntó fue el idioma. "Adi Hütter -el técnico en su club actual- y Zinedine Zidane son maravillosos como entrenadores y como personas. Con Adi la comunicación me resulta más fácil porque hablamos en inglés. El español no se me da", apuntó. Además, reconoció que empezó a aprender el idioma pero luego terminó dejándolo. "No es un problema el idioma con un jugador extranjero", ha señalado Bettoni para contestar al serbio.

El futuro de Sergio Ramos

Bettoni ha asegurado que "no" le "preocupa" que Sergio Ramos todavía no haya renovado con el club blanco, y ha recalcado que "nadie" puede "dudar" de que es un "gran profesional", además de mostrarse "convencido" de que el equipo mostrará este sábado ante el Levante en el Alfredo di Stéfano (16.15 horas) una "buena versión" de sí mismo.

"Sinceramente, no me preocupa. Veo a Sergio cada día, es un gran profesional, es nuestro campeón. De momento, nada nos preocupa, no vamos a arriesgar con él tampoco", declaró en rueda de prensa. "Veo al Sergio que conozco desde hace cinco años, el capitán, con corazón, que siempre está delante cuando pasa algo. Es un gran profesional, nadie puede dudar de esto. Está un poco molesto porque siempre quiere competir y jugar con el equipo, pero no veo a un Sergio diferente", añadió.

Además, confirmó que el central madridista no estará disponible para el duelo de este sábado, como tampoco Dani Carvajal. "Está en un proceso de recuperación, cada semana se encuentra mucho mejor. No queremos arriesgar, tenemos la suerte de jugar un vez por semana. Veremos para la próxima semana cómo va su rodilla", dijo sobre el de Camas.

"Era una molestia. No queremos arriesgar. No es nada grave. Hablando con el cuerpo médico, lo mejor era que parase unos días", aseguró sobre el lateral de Leganés. "No vamos a arriesgar con jugadores que no están al cien por cien", advirtió.

Por otra parte, el preparador francés restó importancia a la falta de minutos de Vinícius. "Hay momentos de la temporada en los que el jugador tiene un poco menos de protagonismo. Últimamente, 'Vini' ha jugado un poco menos, pero es un jugador importante, vamos a contar con él. Es un momento puntual. Está entrenando muy bien, no hay nada preocupante", manifestó.