El ministerio de Sanidad estudia si administra o no la vacuna de Astrazeneca a los mayores de 65 años, según han señalado a la Cadena SER fuentes del departamento que dirige Carolina Darias. Todavía no está decidido porque, según aseguran estas fuentes, hay que analizar su eficacia en este grupo de edad. Hace unos días, Alemania comunicó que ellos no iban a inyectar las dosis de esta farmacéutica a los mayores de 65 años debido a la falta de garantías sobre este segmento de población, pero la Agencia Europea del Medicamento ha dado este viernes el visto bueno a esta fórmula sin ningún tipo de restricción.

Falta de dosis

Lo que sí teme el Gobierno, como ya había desvelado la SER, es esa fuerte reducción del suministro si la farmacéutica no cede y continua con el recorte de abastecimiento a la Unión Europea. España esperaba recibir 8 millones de dosis durante el primer trimestre que se pueden quedar en menos de la mitad, por debajo de los cuatro millones, según fuentes próximas al Ejecutivo.

La última oferta que hizo la farmacéutica Astrazeneca fue una primera entrega de 39 millones de inyecciones para todos los 27 países, oferta que las autoridades comunitarias han rechazado por considerarla absolutamente insuficiente porque lo acordado eran 80 millones. Las mismas fuentes nos recuerdan que en cuanto la Comisión Europea le dé el OK a su vacuna, Astrazeneca debe iniciar la distribución porque así figura en el contrato.