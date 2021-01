La lección de vida de un entrenador sobre el fútbol modesto: "Con 400 euros no se vive"

El técnico del CF La Solana, Kiko Vilches, realizó unas declaraciones en rueda de prensa muy duras sobre los horarios de las últimas jornadas que se están produciendo en Tercera División.

El entrenador no pudo aguantar más y explotó al considerar que a muchos jugadores le es imposible compaginar los trabajos que tienen con asistir al partido de fútbol. “Los albañiles, los que trabajan en una tienda, o los repartidores, no pueden venir a jugar a fútbol y el club no puede pagarles”, detalló.

Estos jugadores de Tercera División y categorías inferiores, o incluso los de Segunda División B, no tienen un poder adquisitivo similar ni parecido a los futbolistas profesionales. Ellos tienen que buscarse la vida para poder llegar a fin de mes.

Vilches criticó la dura realidad de este fútbol modesto. “Con 400 euros no se vive, cuando he visto partidos a las cuatro de la tarde, a las cinco..., ¿pero a dónde vamos?”, lamentó.

¿Trabajar o jugar el partido?

La pandemia del coronavirus ha provocado que muchos partidos tengan que aplazarse o retrasarse en el mismo día, dando lugar a que el nuevo horario del encuentro coincida con la jornada laboral de los propios futbolistas. Estos no pueden vivir exclusivamente del mundo del fútbol y aquí llega el problema. ¿Trabajar o jugar el partido?

Kiko Vilches llegó al banquillo del CF Solana este diciembre pasado tras la dimisión de Pepe Berja y con la intención de aupar al club que se encontraba en la penúltima posición de la clasificación del Grupo 18 de la Tercera División.

Rueda de prensa íntegra del entrenador Kiko Vilches: