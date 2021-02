Manuela Carmena, Miguel Ríos, Javier Clemente y Charo López hablan sobre sus pensiones: esto es lo que cobran

A día de hoy, una de cada cinco personas tienen más de 65 años en nuestro país. La población española ha ido envejecido durante estas últimas décadas tanto por el descenso de la natalidad como el aumento de esperanza de vida entre los más mayores, lo que ha provocado que cerca de nueve millones hayan accedido a la conocida como tercera edad durante estos últimos años. De esta manera, la edad media de nuestro continúa creciendo y lo seguirá haciendo por muchos años. Y es que, de cara al año 2050, se espera que más de 15 millones de personas estén jubilados.

Por esa misma razón, el equipo de Salvados liderados por Gonzo ha querido dedicarle un episodio a este sector de la población para hablar sobre sus preocupaciones. Mientras que parte de la sociedad mira a un lado cuando los problemas afectan a este sector, el programa de La Sexta ha querido mostrar su visión del mundo y conocer su opinión sobre temas tan polémicos como, por ejemplo, las pensiones.

"Creo que mi pensión no llega a los 800 euros"

Para ello ha creado una mesa de debate protagonizada por la que fuera alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el cantante Miguel Ríos, el entrenador de fútbol Javier Clemente y la actriz Charo López. Después de hablar sobre la vejez, y lo que supone ser mayor a ojos de la sociedad, Gonzo les ha preguntado sobre sus pensiones. ¿Cuánto cobra cada uno de ellos? En primer lugar, Miguel Ríos reconoce que no cobra mucho porque no ha cotizado demasiado a lo largo de su carrera: "Yo he cotizado muy poco porque los músicos y los cantantes no hemos estados dados de alta casi nunca. Creo que mi pensión no llega a 800 euros".

Por suerte, el cantante explica que ha ido ahorrando a lo largo de su vida para llegar a su situación actual sin ningún tipo de problema económico. La actriz Charo López reconoce que vive una situación similar a la de Miguel Ríos. A pesar de que ha estado toda la vida trabajando, no siempre ha cotizado: "A mí también me pasa. Yo empecé a trabajar con 19 años y tendría que cobrar la pensión entera. Pero, como los primeros años, los productores no cotizaron por mi, no ha sido así. Cuando me he jubilado, me he llevado una sorpresa. Yo cobro 1.350 euros. Si yo viviera de la pensión, mal".

"Yo líquido cobro 2.400 euros al mes"

Después ha llegado el turno de Manuela Carmena, quien ha reconocido que cobra 2.400 euros al mes de pensión. Por último, Javier Clemente ha recordado que el fútbol entró tarde en el tema de la cotización: "No entró hasta que se creó la Asociación de Futbolistas Españoles".

Por otro lado, el que fuera futbolista del Athletic Club y entrenador de varios equipos y selecciones mundiales, ha explicado que la cotización de los clubs siempre ha sido muy baja. Esto, unido a que ha entrenado en el extranjero, y el hecho de que no haya vivido en nuestro país durante algunos años, le ha dejado una pensión menor. Según cuenta Javier Clemente, a día de hoy percibe 1.280 euros.