Pablo Motos da positivo en coronavirus: "No puedo hacer 'El Hormiguero'"

Finalmente, Pablo Motos tampoco podrá estar esta noche en 'El Hormiguero'. El presentador, que hace unas horas afirmaba que todo había sido una falsa alarma, ha vuelto a aparecer en redes sociales para anunciar que ha dado positivo por Covid en el resultado de la última prueba.

"Al final, esta noche no voy a hacer el programa tampoco", ha dicho Motos en su cuenta oficial de Instagram. "La cuestión es que tengo una PRC negativa, un test de antígenos negativo, pero por precaución los expertos me dijeron que me hiciera una PCR de cadena larga y en esa he salido positivo".

De esta manera, Pablo Motos rectifica y explica lo que ha sucedido con su diagnóstico: "Tanta confusión se debe a que debo tener una carga viral tan baja que algunas PCR se pueden interpretar como positivas y otros negativas. Tengo que estar en ese límite y en caso de tener algo debe ser bajísimo. Voy a seguir, lógicamente, los protocolos del servicio de salud y me voy a quedar en casa".

¿Qué pasará con 'El Hormiguero'?

Pablo Motos, además, ha confirmado que el miércoles se someterá a una nueva PCR para salir de dudas. "Yo me encuentro perfectamente y lamento muchísimo todo este trasiego y esta confusión", ha explicado. Antes de terminar ha querido confirmar que Nuria Roca volverá a sustituirle al frente de 'El Hormiguero': "Esta noche el programa lo hará Nuria Roca, que lo hace estupendamente bien y desde aquí le mando un beso".