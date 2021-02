Rosalía no actuará en la Super Bowl: eclosión y muerte de un rumor

Rosalía no actuará en el descanso de la Super Bowl, pero en las últimas horas numerosos medios han publicado lo contrario. Algunos, sin citar ningún tipo de fuente; otros, aclarando que se trataba de una información no confirmada que había adelantado la revista colombiana Semana; y todos ellos, recordando que quien sí ha confirmado ya su presencia en el Halftime Show es The Weeknd, con quien la artista catalana acaba de publicar un remix de su célebre Blinding Lights.

Que Rosalía actuase en la Super Bowl sería algo histórico pero, por otra parte, dado el éxito que ha tenido en los últimos años, hasta cierto punto razonable. Si a eso le sumamos el detalle de la reciente colaboración entre el artista canadiense y la autora de El mal querer, la historia ya resulta muy verosímil. Tanto que miles de usuarios de redes sociales no tardaron en comentarla y compartirla.

El problema es que se trata de una noticia falsa. La Cadena SER lo ha confirmado con fuentes de la discográfica Sony y también con el equipo de management de la propia Rosalía. “Era tan fácil como preguntar”, aseguran por teléfono.

Fake news de manual

En este caso la información no perjudicaba directamente a nadie y lo lógico hubiese sido que cualquier periodista tratase de confirmar la información antes de publicarla. Partiendo de esas premisas y de que la Super Bowl es un gran evento internacional con una política de comunicación diseñada al milímetro, ni Rosalía ni nadie de su entorno ha sentido la necesidad de desmentirla. Ante la llamada de la Cadena SER, sin embargo, son tajantes: "Te confirmo que no va a actuar".

El periodista Marc Amorós, autor del libro ¿Por qué las fake news nos joden la vida?, señala que las noticias falsas se producen en siempre alrededor de grandes acontecimientos que concentran mucha atención. Pero no basta con eso.

"Cuando una noticia es muy golosa o llamativa, muchos periodistas son reticentes a no publicarla, aunque no hayan podido contrastarla, porque 'mola tanto' que nos negamos a creer que no sea así. Como dice esa viaja máxima: no dejes que la realidad te chafe una buena historia", explica.

"En el periodismo del entorno digital, además, hay elementos que impulsan estas noticias: la hipervelocidad de la información, que va en contra del chequeo; y la dictadura del clic, porque lo llamativo garantiza más tráfico para la web", añade.

El caso del periódico ABC, en su opinión, es paradigmático porque, tal y como el propio medio reconoce en un artículo, primero la publicó, luego aclaró que se trataba de un supuesto, y finalmente ha publicado la no-noticia.

"¿Hasta qué punto eso es peridiosmo? Yo podría decir que los Hombres G van a actuar en el descanso de la Super Bowl y, mientras no salga el manager de los Hombres G a desmentirlo... Creamos información falsa, luego seguimos el hilo y acabamos publicando el desmentido de la no-noticia", concluye.