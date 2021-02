Lewis Hamilton sigue sin confirmar su presencia en el próximo Mundial de Fórmula 1 y algunos parecen estar perdiendo la paciencia. El británico es el único piloto de la parrilla de 2021 que no tiene atado el contrato con su equipo porque espera una renovación que no termina de hacerse realidad.

Llama la atención la situación de un piloto que acaba de lograr su séptimo título en la F1, igualando al legendario piloto alemán Michael Schumacher. El hermano del mito de este deporte, precisamente, se ha referido a la situación que atraviesa el británico.

Lo ha hecho en declaraciones en Sky Alemania en las que le recuerda a Hamilton alguno delos riesgos que está corriendo: "La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto. Hemos visto que George Russell se subió al coche [sustituyó al británico cuando fue positivo por COVID-19] y pudo rodar delante. Podría haber ganado un gran premio. Lewis no puede olvidar ese riesgo".

En algunos momentos de esta negociación entre Hamilton y Mercedes se ha incluido a Russell como un elemento de presión hacia el inglés. Pero Toto Wolf, responsable de la escudería, aseguró a finales de enero que a los jóvenes "hay que darles tiempo". Evidentemente, Russell nunca ha hablado de ocupar el puesto de Hamilton y hasta ahora se ha dedicado a demostrar que está centrado en su trabajo en la escudería Williams.

Schmacher ha calificado como un poco "vergonzoso" que uno de los hombres más importantes de la Fórmula 1 no haya resuelto esta situación a estas alturas, cuando el inicio del Mundial está previsto para el 28 de marzo. "No sé cuál es la razón. La gente siempre dice que se debe al dinero. Espero que no porque Hamilton tiene que entender que quizá no es el mejor momento para exigir por la situación que vivimos", señaló en relación con la pandemia del coronavirus.