Gerard Piqué contó una curiosa anécdota de sus tiempos como jugador el Manchester United. El actual central del Barça jugó en el club inglés desde 2004 a 2007 y en una ocasión tuvo un encontronazo con Roy Keane.

El jugador irlandés era una de las autoridades del vestuario, según explicó el propio Piqué durante su charla con Ibai Llanos. "El vestuario hace 17 años, tú a los veteranos los respetabas muchísimo. Roy Keane me daba un miedo...", comenzó a explicar.

"Una vez estábamos todos en el vestuario y era la época de los móviles grandes. Él estaba apoyado sobre mis pantalones y vibró mi móvil. Ni siquiera estaba con sonido. Preguntó quién era, tuve que levantar la mano y me cayó la del pulpo", explicó.

El jugador también explicó una curiosa tradición de por aquel entonces en los equipos ingleses: gastarse bromas entre los jugadores. "Deshincharle las ruedas a alguien, quemarle las zapatillas.... Si hacías esta bromas en Inglaterra, te las devolvían. En Barcelona no, te decían "hasta aquí", comentó. "Pasamos muchas horas en el vestuario, y haces o bromas o algo... No puede ser un cementerio. Liarla un poco de vez en cuando no está mal", añadió.

"Cristiano ya despuntaba, pero venía de ver a Messi"

Uno de sus compañeros de aquel entonces fue Cristiano Ronaldo. El ex del Madrid "ya despuntaba", según Piqué. "Tenía muchas cualidades para llegar un grandísimo jugador. Pero yo venía de ver a Leo en las categorías inferiores, y de ese sí que sabías que iba a ser el mejor. Con él me llevé siempre bien", añadió.