La Copa Internacional está de vuelta y lo hace en el fútbol femenino tras un acuerdo histórico UEFA-CONMEBOL

La Copa Intercontinental, uno de los torneos que se disputó entre 1960 y 2004, y que enfrentaba a equipos de Latinoamérica con clubes de las ligas europeas, ya es una competición que desde hace 17 años solo vive en el recuerdo de muchos.

Sin embargo, el anuncio del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmando en ESPN el regreso de la Copa Intercontinental gracias a un acuerdo histórico con la UEFA ha traído de vuelta a este torneo, que derivó en lo que ahora se conoce como Mundial de Clubes. La gran novedad de este regreso, es que en esta ocasión será la Copa Intercontinental Femenina.

Crecimiento sin frenos

Una nueva competición para el mundo del fútbol femenino que no para de crecer. Con la llegada de este acuerdo histórico los clubes femeninos de ambos continentes pegarán aún más impulso del que llevan teniendo los últimos años. En la final de dicha Copa se enfrentarán el equipo ganador de la Champions League y la Copa Libertadores.

Todo ello en ánimo de fomentar el auge del fútbol femenino en el continente sudamericano, sobre el cual el propio presidente de la Conmebol aseguró que se "ha dado un paso muy grande".

Rivales de la primera Copa Intercontinental

Aún no hay una fecha confirmada para la celebración del torneo, pero ya se sabe que será el Olympique de Lyon, vigente campeón de la Champions League Femenina, quien se enfrente al que se corone como campeón de la Copa Libertadores Femenina. Este último aún no se conoce porque la edición de 2020 no pudo jugarse por la pandemia de Covid-19 y lo hará en marzo de este 2021 en Argentina.

Celebración del Olympique de Lyon tras ganar al Paris Saint-Germain en la final de la Champions. / GETTY IMAGES

Entre los 16 equipos que se enfrentarán en la competición de la Copa Libertadores Femenina están confirmados que participarán: Boca Juniors, River Plate, Corinthians, Ferroviária, Santa Fe, América de Cali, El Nacional, Universitario, Peñarol, Kindermann, Santiago Morning, Libertad-Limpeño y Sol de América. El resto de participantes están aún pendientes por definir.