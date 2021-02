Susanna Griso le dice a una médica que "merece la pena trabajar con Covid" y Twitter se revuelve

Susanna Griso fue este jueves una de las grandes protagonistas de Twitter. ¿El motivo? Su desencuentro con una médica recién graduada que entró en directo a 'Espejo público' para hablar de lo que está sucediendo con el MIR.

Sherezade Gallego terminó Medicina el año pasado y es una de las que han rechazado presentarse al MIR. "Acabamos la carrera malamente porque suspendieron las prácticas, empezamos antes la preparación del MIR, algunos sin tener todos los materiales porque el confinamiento nos pilló como nos pilló y no tuvimos vacaciones entre terminar la carrera y empezar el Intensivo", explicó en el magazín de Antena 3.

"Mucha gente dirá, ahora que se os necesita, que tenéis que pasar a primera línea de batalla, las excusas no valen por mucho que nos digas 'bueno, sí, he tenido bibliotecas cerradas por Covid, he tenido que estudiar telemáticamente, no he hecho todas las prácticas'. ¿No es el momento de hacer el MIR y aprovechar este momento de tanta demanda para intentar sacar el examen?", le planteó Susanna.

"No faltan médicos. Hay muchísimas plazas de Medicina para estudiar, pero es un embudo. Hay muchísimas plazas, pero luego para formación han salido 7.000 plazas. Médicos hay, lo que no hay es oportunidad para todos ellos", le rebatió su entrevistada.

"La experiencia de trabajar con Covid merece la pena"

Fue entonces cuando la presentadora dijo algo que no gustó nada en redes sociales: "Sé que tú estás en la privada haciendo una sustitución, que no estás en tu casa, no vas a perder el tiempo este año, pero ya para terminar, hombre, la experiencia de trabajar un año con Covid, con los hospitales absolutamente saturados por la pandemia, creo que merece la pena vivirla, ¿no?".

"No sé yo cómo merece la pena. Siempre aluden a la vocación pero tenemos familia, tenemos personas de riesgo en nuestra casa. Estamos exponiendo a la gente siempre hablando de que tenemos que tener esa vocación y esa predisposición cuando somos igual que el resto de personas", respondió la médico.

"Cuando empiezas en esta vida toca pasar por ese embudo, todos los que hemos estudiado Periodismo hemos hecho todas las guardias del mundo. Podemos entender tus motivos, pero, de verdad, si no te presentas este año el próximo no dejes de hacerlo. Y no puedes ser que tengamos en este momento todas las bolsas vacías", remató Griso.

Estas fueron algunas reacciones que se produjeron en la red social del pájaro azul:

Bochornosos comentarios para la profesión en un plató de televisión @susannagriso



MIR: 16.000 opositores para menos de 8.000 plazas.



📍Imprescindible pasar ese filtro para trabajar.



6años de medicina

+1/2/3/...n de MIR

+ 4 o 5 de especialidad

————————————

RES-PE-TO — sheilajusto (@SheilajustoS) February 4, 2021

#EspejoPublico compara hacer el MIR con “prácticas en verano”, Susanna Griso habla de “aprovechar la maravillosa oportunidad de vivir la pandemia desde dentro de un hospital” y después compara una guardia de un periodista con una guardia de 24h en una pandemia mundial 😅 — María (@Mrs_Villalba) February 4, 2021

“La experiencia de trabajar un año con covid con los hospitales absolutamente saturados por la pandemia creo que merece la pena vivirla, ¿No?” Señora, que la formación MIR no es el portaventura world. Qué poca vergüenza. pic.twitter.com/qI2e40CR20 — Iván 🦦 (@muymedico) February 4, 2021

Hoy he sentido vergüenza al ver la actuación de @susannagriso en @EspejoPublico. Hacía tiempo que no veía semejante falta de respeto a la profesión médica. Siento no suavizar mis palabras, pero ha sido un gran ejemplo de periodismo de mierda, y del peor estilo. — Dr Macarrón (@DrMacarron) February 4, 2021

"La experiencia de trabajar con Covid, con los hospitales absolutamente saturados por la pandemia, creo que merece la pena vivirla ¿No?"



-Susana Griso- 2021 pic.twitter.com/yRKBdpYtzG — Isra (@Isranutrof) February 4, 2021