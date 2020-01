"No me ha hecho gracia": Susanna Griso se sincera sobre los chistes de Matías Prats

Los periodistas Matías Prats y Susanna Griso han acudido este jueves a El Hormiguero para celebrar el trigésimo aniversario de Antena 3. De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Motos ha conseguido reunir de nuevo a una de las parejas más icónicas de la historia de la televisión española, quienes han recordado frente a la audiencia algunos de sus mejores momentos al frente de los informativos.

Tirando de la química que les convirtió en una de las parejas favoritas para millones de personas, Griso y Prats han charlado junto a Pablo Motos sobre sus primeros informativos juntos. También sobre momentos críticos como la tragedia de las Torres Gemelas, en los que Matías Prats tuvo que narrar en directo uno de los mayores atentados de la historia, o sobre algunas anécdotas que surgieron en la redacción.

"Siempre ponía cara de asombro"

Entre todas estas anécdotas, Matías Prats y Susanna Griso han recordado los momentos en los que el periodista se salía de guion para contar algún chiste en directo. A pesar de que el presentador hacía todo lo posible para hacer sonreír a su compañera, ésta siempre reaccionaba de la misma manera, tal y como han recordado ambos frente a Pablo Motos: "Siempre ponía cara de asombro".

Debido a ello, el presentador de los informativos le llegó a pedir a su compañera que colaborara con él cada vez que se salía de guion y que intentara reírse con sus chistes, tal y como recuerda Griso: "Me pedía que me riera, como si me hiciera gracia". Tras la risa generalizada, Matías Prats ha explicado que su compañera no se reía de sus chistes porque "es muy despistada": "Yo creo que muchas de las cosas que le decía se enteraba después".

"No tenía gracia el chiste en cuestión, no es que no lo pillara"

Aprovechando el "ataque" de Matías Prats, Susanna Griso ha confesado que no le hacían gracia algunos de los chistes de su compañero: "No tenía gracia el chiste en cuestión, no es que no lo pillara". De hecho, la ahora presentadora de Espejo Público ha contado que Prats trataba de explicarle los chistes una vez contados para ver si le hacían gracia: "Yo le decía que los había entendido perfectamente, pero que no me hacían gracia".

Dado que no le hacían gracia, Matías Prats llegó incluso a plantearse si debía contar los chistes de otra manera para sacarle una sonrisa a su compañera. Sin embargo, ella siempre mantuvo esa cara de asombro ante los chistes de un Matías Prats que, a día de hoy, sigue conquistando a la audiencia con sus característicos juegos de palabras.