Un estudio asegura que la vacuna de Oxford y AstraZeneca no es efectiva contra la cepa sudafricana.

La vacuna de Oxford y AstraZeneca no es eficaz contra los casos leves y moderados de la cepa surgida en Sudáfrica, según un estudio que se dará a conocer el lunes y que ha adelantado el Financial Times, realizado entre la Universidad africana de Witwatersrand y la Universidad de Oxford de Sudáfrica.

Más de 2.000 pacientes, principalmente sanos y jóvenes, han participado en este estudio cuyos hallazgos no han sido muy positivos frente a la variante 501Y.V2. "Un régimen de dos dosis no mostró protección contra COVID-19 leve-moderado (a la variante sudafricana)", asegura el estudio, aunque la eficacia contra los casos graves, hospitalizaciones y decesos no ha sido todavía determinado.

Menor protección de las vacunas disponibles ante esta variante

A diferencia de la variante B.1.1.7 surgida en Reino Unido, a la que sí que se ha podido atacar eficazmente con las vacunas disponibles hasta el momento, la cepa de Sudáfrica es mucho más preocupante y está poniendo sobre las cuerdas a las campañas de vacunación. También Novavax y Johnson & Johnson reconocían que en los ensayos clínicos sobre su vacuna, esta cepa tenía menos eficacia, así como se había demostrado que funcionaba en casos graves y muertes de COVID-19.

Ante estos indicios, Moderna ha asegurado que va a comenzar a trabajar en un refuerzo y una reformulación de su vacuna para que actúe más eficientemente frente a la variante 501Y.V2. Sin embargo, Pfizer y BioNtech no han publicado los resultados de su estudio, pero sí que encontraron evidencias de que ataca en menor medida a esta cepa.

Tulio de Oliveira, director de la Red de Vigilancia Genómica en Sudáfrica, comentó en declaraciones al Financial Times que estos hallazgos eran una "llamada de atención para controlar el virus y aumentar la respuesta a la COVID-19 en el mundo".

No demostrado sobre los casos graves

Aunque la vacuna de AstraZeneca y Oxford muestren eficacia en la reducción de casos graves de coronavirus que impiden la hospitalización de pacientes y los síntomas, el muestreo era demasiado reducido para determinar su efecto sobre este tipo de casos más preocupantes, ya que la media del muestreo era de 31 años.

AstraZeneca anunció que había comenzado a adaptar la vacuna contra esta variante junto a Oxford, ya que de esta manera están avanzando rápidamente a través del desarrollo clínico "para que esté lista para la entrega en otoño si es necesario". Oliveira aseguró que otras respuestas inmunes, como las células T, pueden proteger contra enfermedades y según algunos de los datos iniciales, indicaron que esas respuestas "pueden permanecer intactas" contra la variante sudafricana.

Por su parte, Oxford afirmó que está trabajando con la farmacéutica para optimizar la respuesta. Han señalado a este como el problema al que se enfrentan ahora los desarrolladores de vacunas, pero se muestran positivos: "Continuaremos monitoreando la aparición de nuevas variantes que surjan en preparación para un cambio de cepa futuro".

Sudáfrica recibía este fin de semana más de un millón de vacunas de AstraZeneca de parte del Serum Institute de la India, las primeras vacunas en llegar al país.