La OMS recomienda espaciar los tiempos de vacunación entre la primera y la segunda dosis de la vacuna.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estudiará cambiar sus recomendaciones sobre el margen temporal que debe pasar entre la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus después de demostrar resultados positivos en Reino Unido. Además, esto permitirá vacunar a más población.

El delegado de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19, David Nabarro, ha confirmado que se revisarán estos plazos para modificar si es preciso las recomendaciones oficiales.

Se podrá vacunar a más personas en el mismo tiempo

En declaraciones a SKY ha elogiado también el proceso de vacunación del Reino Unido y ha dicho que ha sido un acierto que el país haya decidido distanciar los tiempos de vacunación entre las dos dosis. Alargar estos plazos entre dosis, permite a la campaña de vacunación subir el ritmo, y se podrá inmunizar a un número mayor de personas en el mismo plazo.

Desde la OMS, han celebrado también que las vacunas ya estén llegando a muchos países del mundo aunque ha insistido en que el reparto de las dosis no está siendo igualitario. Por ello ha pedido a los líderes de los países con mayor riqueza que compartan sus vacunas con los países que no tienen acceso a ellas porque asegura que no serviría de nada vacunar a una parte del mundo si la otra puede seguir transmitiendo el virus.