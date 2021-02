A juicio Paco Sanz, el hombre de los dos mil tumores: "Coño, mandad dinero"

"Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que bien y que la sonrisa os acompañe durante todo el día".

Así empezaban todos los vídeos que Paco Sanz colgaba en su canal de YouTube y en los que contaba cómo evolucionaba su 'síndrome de Cowden', una enfermedad que según relataba él mismo le estaba matando poco a poco y que, con una esperanza de vida de apenas unos meses, le había obligado a buscar un tratamiento experimental y muy caro en Estados Unidos. Desde 2010 hasta 2017 decenas de personas decidieron ayudarle y donaron, en total, más de 250.000 euros para ayudarle a paliar los efectos de este padecimiento. "Me avergüenza pedir dinero", decía él, que llegó a publicar un libro prologado por el youtuber AuronPlay, con más de 27 millones de seguidores.

Es cierto que este valenciano padecía esta enfermedad rara, una dolencia que le diagnosticaron un año antes y que provoca la aparición de tumores benignos teniendo reconocida además una incapacidad absoluta. Lo que no era cierto es que se estuviese muriendo y que necesitase miles de euros para pagar un tratamiento experimental al otro lado del Atlántico: su vida no estaba en peligro, el tratamiento experimental era gratuito y la medicación se la suministra de manera gratuita el Hospital de la Fe de Valencia.

Según la Fiscalía, Paco Sanz lo sabía y utilizó su enfermedad para conseguir un dinero que no utilizaba para pagar ningún tratamiento sino para comprar un coche, teléfonos móviles, ropa o pagar las facturas. "Yo no quiero conmover a nadie, que les den por culo", decía en fragmentos de vídeos que no llegaban a subirse. "Dinerito, flus flus, coño mandad dinero", decía, mientras su pareja le daba indicaciones para hacer sus vídeos más emotivos.

Seis años de cárcel

Sanz se sentará junto con su pareja en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir de este lunes, acusado de estafar un total de 264.780,41 euros a través de esta estafa. La Fiscalía pide seis años de prisión para él y la mitad para su pareja, además de la obligación de devolver todo el dinero que consiguieron. Para la Fiscalía, Sanz "hizo creer mediante el uso de redes sociales y medios de comunicación que su enfermedad revestía una gravedad mucho mayor que la que realmente tenía".

El altavoz de Sanz llegó a ser enorme. Según la Fiscalía, "contactaba con diversos actores y presentadores de televisión que conmovidos por la falsa historia que les contaba acerca de su enfermedad accedían a colaborar con él, bien mediante donativos bien mediante la organización de galas benéficas para recaudar fondos", y llegó a recibir más de 17.000 mensajes con donaciones.

Paco Sanz en una imagen de archivo / Página Web Paco Sanz

La Fiscalía destaca cómo todo el dinero iba a parar a su bolsillo y a pagar sus gastos personales, ya que "el tratamiento experimental al que se sometía en EEUU era gratuito, corriendo los gastos en favor de la entidad que realizaba el ensayo y que el medicamento que se le suministraba en España se le dispensa de manera gratuita en el Hospital General Universitario de Valencia".