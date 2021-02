Bárcenas: "He negociado con dos personas muy vinculadas al PP enterrar el 'hacha de guerra' y no han cumplido"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado, en una entrevista que publica el diario 'El Mundo', que ha negociado "enterrar el 'hacha de guerra' con el PP" con dos personas muy vinculadas al Partido Popular actualmente. "Ha habido una negociación —afirma Bárcenas— llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el hacha de guerra con el PP, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido".

En la entrevista, Bárcenas dice sentirse engañado después de haber mantenido conversaciones con el partido para no tirar de la manta y sitúa en ellas por primera vez a dos miembros vinculados con el PP actual cuya identidad, al igual que la de su represente en la negociación secreta, todavía no quiere desvelar, según 'El Mundo'. No obstante, el periódico añade que fuentes próximas a Bárcenas precisan que uno de los supuestos negociadores es miembro de la actual Junta Directiva del PP.

Bárcenas recuerda que no es la primera vez que abre un canal de diálogo con el PP para firmar la paz con su antiguo partido, ya que lo hizo cuando ingresó por primera vez en prisión en junio de 2013, meses después de descubrirse su fortuna oculta en Suiza. Entonces, el extesorero afirma que recibió "amenazas expresas" por parte de abogados en nombre del PP y que lo que ha habido después "no son mensajes en esa línea", sino directamente una "negociación" en la que ha utilizado a un tercero de su máxima confianza.

Sobre qué le diría ahora al expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy, Bárcenas dice que nada. "Lo que espero —añade— es que se depuren responsabilidades hasta el final y que los responsables de estos gravísimos hechos paguen, como algunos ya estamos pagando por sus (o si se quiere nuestros) delitos". Esta semana el extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en una carta remitida a la Fiscalía Anticorrupción que Mariano Rajoy se deshizo en una máquina "destructora de papeles" de la documentación que reflejaba la contabilidad en B del partido sin saber que él guardaba copia.