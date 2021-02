"Si te dijese lo que pienso me metería en problemas": Iñaki Williams responde a la "sandez" de Abascal

Los padres del futbolista del Athletic Club Iñaki Williams cruzaron el desierto desde Ghana y saltaron la valla de Melilla hace ya varias décadas para buscar un futuro mejor tanto para él como para el resto de la familia. Un viaje horrible, tal y como ha contado en numerosas ocasiones, en el que tuvieron que hacer frente a todo tipo de adversidades. Vieron morir a gente por el camino, tuvieron que beber su propia orina para sobrevivir y acabaron en una cárcel como refugiados de guerra.

Varias décadas más tarde, y después de consagrarse como uno de los mejores jugadores del equipo vizcaíno, el delantero se ha sentado con el periodista Gonzo para contar su historia en Salvados y para analizar el racismo en la España actual. Y es que, a día de hoy, el futbolista sigue siendo víctima del racismo en algunos estadios de fútbol. En enero de 2020, el delantero fue víctima de gritos racistas en el duelo entre el Espanyol y el Athletic Club en Cornellà. Unas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, que demostraron que todavía había mucho que hacer para acabar de una vez con el racismo.

Williams y Savané reaccionan al discurso xenófobo de Santiago Abascal en Canarias

Después de hablar tanto con él como con el que fuera jugador de baloncesto Sitapha Alfred Savané, el periodista ha querido compartir con ellos un polémico discurso pronunciado por Santiago Abascal hace apenas unas semanas en Canarias. Aprovechando la crisis migratoria, el líder de Vox denunciaba una "inmigración masiva" frente a los seguidores de su partido y aseguraba que, en caso de llegar al Gobierno, deportará a todas aquellas personas que entren en España de forma ilegal:

"Esos que vienen aquí en barcos nodriza, la mayor parte de ellos jóvenes en edad militar con una forma física muy superior a la de muchos de nosotros, no son refugiados", denunciaba Abascal. En dicho discurso, el líder de Vox opinaba que estamos "ante una inmigración masiva" promovida por los poderes por las élites y oligarquías políticas españolas y europeas. También que hay que acabar con el "efecto llamada" cuanto antes y deportar a quienes entren de forma ilegal en el país: "El que entra en España ilegalmente vivirá en la ilegalidad perpetua y nunca será legalizado, eso si no hemos conseguido deportarle".

"Espero y deseo que la gente no haga caso a semejante sandez": la respuesta de Iñaki Williams a Santiago Abascal

Tras escuchar mensajes como que todas aquellas personas que entren en España de forma ilegal tienen que abandonar toda esperanza de trabajar legalmente en nuestro país, el periodista le ha preguntado a Iñaki Williams qué es lo que piensa sobre Santiago Abascal. Después de recordar la historia de sus padres, el futbolista ha asegurado que si dijera lo que piensa realmente sobre Abascal se metería en un problema.

Entre otras cosas, el periodista le ha recordado que, en caso de que Santiago Abascal estuviera al frente del gobierno, sus padres no podrían haber llegado a España. Por esa misma razón, el futbolista del Athletic Club ha pedido a la sociedad que no siga el discurso de Santiago Abascal: "No podrían haber venido, no. Espero y deseo que la gente no haga caso a semejante sandez". Una respuesta que con la que ha conquistado redes sociales como Twitter, donde se ha convertido en trending topic en apenas unas horas por su opinión sobre el líder de Vox.