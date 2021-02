Estos son los mejores productos para evitar que se te empañen las gafas con la mascarilla puesta, según la OCU

El pasado 10 de abril, el Ministerio de Sanidad recomendaba por primera vez el uso de mascarillas para hacer frente a la COVID-19. Una enfermedad, similar al SARS, que desde enero de 2020 ha contagiado a 2.989.085 personas y acabado con la vida de 62.295 en nuestro país. Varias semanas más tarde, y debido a la rápida propagación de la enfermedad, el Gobierno anunciaba que las mascarillas pasaban a ser obligatorias y que todo el mundo debía llevarla puesta.

Un año después de los primeros casos por el nuevo brote de coronavirus en nuestro país, la mascarilla se ha hecho imprescindible cada vez que salimos de casa o visitamos las viviendas de terceras personas. Sin embargo, y a pesar de que ya haya pasado cerca de un año desde que comenzamos a llevaras, no todos se han acostumbrado de la misma manera a esta nueva realidad. Mientras que algunas personas alegan no poder respirar correctamente con las mascarillas, quienes llevan gafas tienen que quitárselas cada dos por tres porque se les han empañado.

Los productos para evitar que se te empañen las gafas a debate

Esto ha provocado que cada vez más empresas hayan comenzado a comercializar productos antivaho. ¿Cuál es el mejor? Para salir de dudas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio mediante el que ha analizado tres gamuzas y dos aerosoles antivaho. Después de analizar cada uno de estos productos, los responsables del estudio han reconocido que existen grandes diferencias entre un producto y otro en lo que a eficacia se refiere. Sin embargo, han detectado un problema común que afecta a todos los productos analizados: no tienen un efecto duradero.

Tras analizar los cinco productos, la OCU asegura que la gamuza de microfibra de la firma Novax es la mejor de las analizadas. Tiene una buena eficacia, buena facilidad de uso y un precio competente. La segunda posición es para la gamuza de la firma Foogy que, no tiene una eficacia y una duración tan prolongada como la de Novax, y la tercera para la gamuza de la marca Medop. Por lo tanto, las gamuzas se imponen a cualquier aerosol en las pruebas realizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios.

Los aerosoles salen perdiendo en la comparación

¿Y qué pasa con los aerosoles? Según los responsables del estudio, que tienen una eficacia y una duración muy mala. En las pruebas realizadas, el espray de la firma Si Clair, así como el de la compañía Cressi, han demostrado no ser tan buenos como las gamuzas. En los dos casos analizados, los investigadores han demostrado que no son eficaces, que no duran demasiado y que no son demasiado fáciles de usar. Por todo ello, han recibido una valoración muy mala.

Nombre del producto Eficacia y duración Facilidad de uso Valoración Global Precio NOVAX Premium! Gamuza microfibra antivaho Buena Muy buena Buena 9 - 14,5 € FOOGY Antivaho toallita limpiadora de microfibra Aceptable Muy buena Buena 9 - 10,99 € MEDOP Antifog Plus gamuza antiempañante Mala Muy buena Aceptable 5,5 - 8,5 € SI CLAIR Spray antivaho Muy mala Mala Muy mala 3,4 - 6,5 € CRESSI Spray antifog Muy mala Mala Muy mala 3,95 - 8,98 €

Respeto a los métodos caseros para evitar que se te empañen las gafas al llevar mascarilla, los responsables del estudio reconocen que ninguno de ellos ha demostrado ser completamente efectivo. Sin embargo, y si tuviera que destacar uno de ellos, el equipo se ha quedado con el de sumergir las gafas en una solución jabonosa y dejarlas secar al aire. Pero hay que tener cuidado. No acertar con la cantidad puede provocar que la película de jabón impida ver bien a través del cristal.