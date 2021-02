El Gran Wyoming explica las razones por las que hay que ser de izquierdas "a muerte"

Una semana después de entrevistar a Iñaki Gabilondo, la periodista madrileña Mamen Mendizábal ha charlado con El Gran Wyoming en el segundo programa Palo y Astilla para conocer un poco más sobre José Miguel Monzón Navarro, la persona que se encuentra detrás del famoso personaje. Y es que, a pesar de que son "complementarios", tal y como ha confesado en el programa de La Sexta, su alter ego le ha permitido hacer todo lo que él nunca podría haber hecho: "Ha cumplido con el deseo de exhibirme de una forma u otra".

Entre otras cosas, el presentador de El Intermedio ha hablado sobre cómo fue crecer con una madre ausente, sobre su relación con sus hijos y, como no podía ser de otra forma, sobre política. Después de reconocer que es un hombre que cae "extremadamente mal a la derecha", El Gran Wyoming ha hablado sobre las distintas ideologías y sobre lo importancia de ser razonable a todos los efectos: "Me gusta caer bien pero a la gente razonable, y el fascismo nunca ha sido razonable".

El pasado de El Gran Wyoming en la Falange

De hecho, El Gran Wyoming ha reconocido haber formado parte de la Falange cuando era joven: "Fui de Falange hasta los 13 años, por eso puedo hablar con propiedad". Pero no solo eso. También pasó por una comunidad del Opus Dei, algo que también le marcó durante sus primeras etapas de vida: "Me metieron en un chalecito con juegos, cine... todos los días iba al club hasta que empecé a suspender y me dieron bola".

El presentador también sobre la importancia de ser izquierdas para poder garantizar los derechos fundamentales que se han logrado después de años y años de lucha: "Vivimos en un mundo tan escorado hacia la derecha que, si tú eres partidario de la igualdad, de que cualquier niño, nazca donde nazca, tenga derecho a la educación, tenga sanidad y que haya justicia, eres de izquierdas". Por lo tanto, y si eso es lo que significa ser de izquierdas, El Gran Wyoming reconoce que hay serlo "a muerte".

¿Es de izquierdas el PSOE?: esta es la respuesta de El Gran Wyoming

Después de hablar sobre la importancia de ser de izquierdas, la presentadora de Palo y Astilla le ha preguntado si el PSOE es de izquierdas. Sin pensárselo dos veces, El Gran Wyoming ha asegurado que para él no lo es. Bajo su punto de vista, el partido liderado a día de hoy por Pedro Sánchez "es una franquicia" que tiene sedes repartidas por España que se preocupa principalmente de que estas sedes no se cierren.

Según explica el presentador de La Sexta, el PSOE tiene un gran problema: la captación de votos por encima de cualquier cosa. Por todo ello, considera que ha dejado de lado su ideología y que se ha centrado en mantener dichas sedes abiertas.