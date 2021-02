Nadal responde a la mujer que le hizo peinetas desde la grada: "Bebió mucho gin o tequila"

El español Rafael Nadal (2) y el ruso Daniil Medvedev (4) salieron reforzados como principales favoritos al título después de superar con facilidad y con un tenis de alto nivel al estadounidense Michael Mmoh y al español Roberto Carballés Baena, respectivamente, en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Rafa Nadal avanzó a la tercera ronda tras superar al estadounidense Michael Mmoh por 6-1, 6-4 y 6-2, después de ofrecer una vez más un práctico saque menos potente, para evitar las molestias de espalda, y un gran revés, y tras recibir una "peineta" por parte de una aficionada que acabó siendo expulsada del recinto.

Nadal demostró sangre fría para aguantar el reto de una espectadora que se convirtió en desagradable protagonista del duelo. Cuando sacaba para ganar el segundo set, dicha mujer se dedicó a increparle y hacerle varias peinetas antes de ser expulsada por la organización.

El manacorí se lo tomó a risa y acto seguido metió tres 'aces' seguidos para dejar más que encarrilado su pase.

La respuesta de Rafa Nadal

El tenista español acudió tras el partido a la sala de prensa, allí fue preguntado por el episodio con la aficionada. "Creo que estaba bebida, quizás demasiado gin o tequila. Ha sido una situación divertida. No entiendo por qué lo ha hecho, pero hay gente para todo en este mundo. Ha hecho lo que su estado le permitía en ese momento. Se ha ganado a pulso que la echaran porque me ha molestado a mí y a mi rival", admitió.

Sobre los problemas de su espalda, Nadal asegura que no está controlado. "No estoy sacando igual. Estoy siendo menos agresivo, sacando cortado y he bajado la velocidad. De momento, voy tirando, pero el partido no me ha exigido. La evolución de la espalda no es lo satisfactoria que me gustaría. Con lo que tengo ahora mismo no es suficiente para lograr mi objetivo real aquí", dijo

El manacorí piensa "probar cosas nuevas" este viernes para los siguientes partidos. "Si no mejoro, voy a estar en una situación crítica. Si estuviera Ángel (su médico) me ayudaría de manera definitiva. No esperamos un milagro, sino que las cosas mejoren. Ya no es sólo la espalda, sino que me ha cortado la preparación para el torneo", sentenció.