"Si es un niño, me lo quedo y le doy mi apellido": el regalo de Dani Rovira que ha asustado a David Broncano

Dani Rovira ha visitado este jueves La Resistencia para presentar su próximo proyecto para Netflix. Un monólogo, que llegará a la plataforma de vídeo en streaming el próximo 12 de febrero, en el que el humorista realiza una crítica sobre el malestar que inunda a la sociedad actual. Por esa misma razón, y como viene siendo habitual en este tipo de promociones, el malagueño ha llegado al programa con varios regalos para el presentador.

Así lo daba a conocer nada más comenzar la entrevista, donde le explicaba que tenía tres regalos para David Broncano: "He traído algunas cosillas como del amigo invisible. Dos de promo y uno mío de corazón". Después de que el presentador le explicara que promocionarían el monólogo más adelante, el invitado decidió entregarle el regalo más personal. A pesar de que David Broncano le advirtió desde un primer momento que no le gustaban las emociones, el humorista pidió que pasara el regalo.

" Si hay algo vivo, yo no me quiero hacer responsable de él"

A continuación, un miembro del equipo de La Resistencia entraba en escena con una caja de cartón repleta de agujeros. Algo que asustó a David Broncano, quien aseguraba que no se iba a hacer cargo de lo que hubiera dentro de la caja. Dado que Dani Rovira es un gran amante de los animales, el presentador pensó desde un primer momento que se trataba de un perro que buscaba un hogar: "Si hay algo vivo, yo no me quiero hacer responsable de él".

Teníamos preparados el vídeo de perros follando definitivo si llega a ser lo que parecía. #LaResistencia @DANIROVIRA pic.twitter.com/Q7nheTB6OB — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 10, 2021

A pesar de que el presentador reconocía que estaba muy bien tal y como estaba, el humorista le explicaba que había hablado con su madre y que le había contado que estaba muy solo. Sin embargo, el nacido en Orcera tenía claro que no se iba a hacer cargo de ningún animal: "Como viene se va, a mí no me vengas con estas mierdas". Tras varios segundos de tensión, Broncano le preguntó a su invitado si se trataba de un niño.

"Si es un niño, me lo quedo y le doy mi apellido"

De hecho, y en caso de que saliera un niño de la caja, David Broncano se comprometía a quedárselo y darle su apellido. Dani Rovira le explicó que no pero que, en caso de que quisiera un niño, podría ayudar a adoptar uno. Finalmente, y después de varios minutos de tensión, Broncano sacaba un perro de peluche de la caja. No obstante, el presentador reconocía que se había llevado un gran susto: "Me he llevado un susto de verdad".

Por último, y como advertencia a los próximos invitados o invitadas que visiten La Resistencia, David Broncano ha explicado que cosas sí le gusta tener. Por lo tanto, el presentador de La Resistencia continúa animando a los próximos invitados al programa que vengan con algunos regalos para alegrarle el día.