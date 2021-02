"No me juzgues": Omar Montes le regala a David Broncano una muñeca que robó en Cantora

Durante estas últimas semanas, concretamente desde que visitó por primera vez La Resistencia el pasado mes de noviembre, el periodista Boris Izaguirre se ha encargado de explicarle a David Broncano las últimas novedades relacionadas con el mundo del corazón. Entre todas ellas, algunas referentes al conocido como Caso Cantora y a las acusaciones de Kiko Rivera hacia su madre, la cantante Isabel Pantoja.

Apenas un día después de su última intervención, en la que habló sobre las últimas declaraciones de Kiko Rivera contra su madre y de la trayectoria de su hermana Isa Pantoja, La Resistencia ha traído como invitado a una de las personas que formó parte de esa familia durante un tiempo. El cantante Omar Montes ha acudido este viernes a La Resistencia para hablar sobre su trayectoria musical y, ya de paso, para hablar sobre su primera vez en la finca de la familia Pantoja.

Omar Montes se llevó una muñeca en su primera visita a la Cantora

Después de hablar sobre las últimas intervenciones de Boris Izaguirre en el programa, el invitado ha recordado la primera vez que visitó la famosa finca situada entre las localidades gaditanas de Vejer y Medina Sidonia: "La primera vez que fui a Cantora, vi muchos lujos. Imagínate, los chicos de un chico humilde de barrio como yo no estaba acostumbrado a tantos lujos. Había cortinas muy bonitas, muebles que estaban sin rallar y ese tipo de sillas que cuando las ves, sabes que hay dinero".

Por esa misma razón, el cantante decidió llevarse lo primero que vio "de recuerdo". Concretamente una muñeca, que ha acabado convirtiéndose en su regalo para David Broncano. Después de que el presentador le pidiera explicaciones por su actitud, el cantante ha equiparado el haberse llevado una muñeca de la Cantora con hacer lo propio en un hotel con un albornoz: "No me juzgues, no sabes mis circunstancias".

"En Cantora son positivos para todo menos para la COVID"

Por lo tanto, Omar Montes considera que se llevó la muñeca a casa de recuerdo, "como cuando te llevas un tenedor de un bar". Después de hablar sobre el robo de la muñeca, el cantante le ha contado algunos detalles sobre la misma. Desde que tiene buena sombra hasta que está poseída por el espíritu de Anabel: "Y no me refiero a la prima de Paquirrín". También que le falta un brazo, pero tampoco considera que sea de gran utilidad.

Por último, y después de que David Broncano procediera a desinfectarla con gel hidroalcohólico, el cantante ha asegurado que en Cantora son Free COVID: "Son positivo para todo menos para el COVID porque son seres de luz". En definitiva, la muñeca que robó un día de una habitación que estaba siempre cerrada en la Cantora ha acabado en la Resistencia junto a David Broncano: "Igual te la estoy dando y vale un dineral. Imagínate que esto tiene algún tipo de maldición y se cae el teatro".