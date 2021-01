Isabel Coixet revela la superproducción de Netflix que rechazó y otra que le encantaría dirigir

Isabel Coixet ha visitado este jueves La Resistencia para hablar sobre Nieva en Benidorm, su última película. Después de que David Broncano y su invitada hablaran sobre los logros de Coixet durante estos últimos años, el presentador y la directora de cine han imaginado cómo podría participar el de Orcera en una de sus películas. A pesar de que la catalana le ha ofrecido un cameo en uno de sus proyectos, el humorista le ha pedido un mayor protagonismo.

Esto le ha llevado al presentador a preguntarle a su invitada si alguna vez le han propuesto dirigir una película que no se ajuste a su forma de entender el cine: "¿Alguna vez te han propuesto dirigir una película que no se vea venir como... no sé, Batman?". Tras explicar que Batman es un personaje que no le transmite suficiente, la directora de cine ha asegurado que siempre ha sido más de Robin. No obstante, y a pesar de mostrar su debilidad por el escudero del hombre murciélago, reconoce nunca le han ofrecido participar en una película de superhéroes.

Coixet rechazó dirigir algunos capítulos de Narcos

Sin embargo, sí que se han puesto en contacto con ella desde otras grandes superproducciones estadounidenses. Hace ya varios años, los creadores de Narcos le ofrecieron dirigir algunos capítulos de la serie. Sin embargo, Coixet no veía de qué manera podía encajar su forma de entender el cine dentro de la serie: "¿Son unos tipos Narcos que de repente crean un club del libro en una celda y empiezan a leer a Jane Austen? Podríamos hacer un crossover entre Narcos y Bridgerton".

A ver, voy de cara. Veamos. Este clip lo pongo para preguntar lo importante. ¿QUIÉN GANA A HOSTIAS? ¿GODZILLA O KING KONG?#LaResistencia Yo soy team KONG claramente. pic.twitter.com/mhbWithCPx — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 28, 2021

Cuando el presentador y su invitada han dejado de de soñar con una versión intimista de la superproducción de Netflix, Isabel Coixet ha reconocido que le han ofrecido cosas muy extrañas a lo largo de su carrera. Después de que David Broncano le preguntara si le habían ofrecido participar en proyectos como Parque Jurásico o Godzilla, la directora de cine ha vuelto a decir que no. Sin embargo, se ha confesado como una fan incondicional de la legendaria bestia.

Coixet reconoce que le encantaría dirigir una película de Godzilla

Tanto es así que asegura que le encantaría dirigir una película sobre Godzilla. Tras reconocer que lleva esperando la película de Godzilla contra King Kong como agua de mayo, Isabel Coixet ha explicado que se ha visto cada una de sus películas. Mientras que Broncano soñaba con una película de Godzilla "a pura ostia", la directora de cine hablaba sobre una versión más intimista en la que la bestia conoce a otra de su especie.

Respecto a quién ganará en la batalla que enfrentará a ambas bestias en unos meses, Coixet se pone del lado de su protegido Godzilla: "Creo que él le ganaría a King Kong porque es más grande y tiene la cola".