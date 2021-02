Qué fue de... Lee Chun-soo, el primer ídolo coreano de LaLiga al que se le atragantó el gol y el idioma

Lee Chun-soo (Incheon, Corea del Sur. 1981) es un exfutbolista que fue pionero en su país en dar el salto al fútbol profesional español. El cambio de aires vino además de la mano de una Real Sociedad subcampeona de Primera División que desembolsó un montante cercano a los 3 millones de euros por él en el verano de 2003. Su nivel, muy alejado de lo esperado, terminó con un retorno temprano a Asia, donde ya ha puesto fin a una carrera que no llegó a despuntar como se esperaba a comienzos de siglo.

Corea del Sur vivió su auge en lo futbolístico a principios del S. XXI, coincidiendo con la disputa del Mundial de Corea y Japón 2002. En aquel famoso campeonato, los primeros anfitriones alcanzaron unas históricas semifinales, no sin polémica. La estrella de ese combinado nacional, elegido también mejor jugador del año en Asia, fue precisamente un jovencísimo Lee Chun-soo de apenas 21 años que ya era un ídolo de masas entre sus fronteras.

Sus buenas actuaciones le bastaron para protagonizar uno de los traspasos más sonados un verano después. Su llegada a San Sebastián abarrotó la ciudad de prensa coreana siguiendo a su delantero más preciado y las expectativas, tras una presentación con multitud de aficionados presentes en Anoeta (ahora Reale Arena), aumentaron hasta límites insospechados. Tampoco esquivó la presión el bueno de Lee a su llegada, llegando a marcarse el objetivo de conseguir “que la Real gane la Liga” desde el día 1.

Presentación de Lee Chun-soo con la Real Sociedad / Getty Images

El debut oficial, en casa del Espanyol, tampoco hizo presagiar la fatal temporada que llevaría a cabo más adelante. El propio Javier Clemente, técnico perico en aquella época, llegó a exclamar tras verle en directo: “¡El chinito ese parece que ha venido de los mundiales esos de atletismo!”, según recogía la edición impresa de El País en aquella época.

Decepción en el campo

Nada más lejos de la realidad, Lee Chun-soo dejó grandes momentos en Donosti, aunque no sobre el césped. La difícil fase de adaptación de la cultura occidental a la oriental, el nuevo idioma o los cambios en el estilo de juego pasaron por encima de la que se presuponía como nueva joya del fútbol mundial. Sin embargo, los ‘txuri-urdines’ que coincidieron con él todavía recuerdan entre risas sus habituales “de puta madre” en perfecto castellano y otro repertorio de tacos que le abrieron sus primeras puertas hacia una nueva lengua.

El rendimiento en el campo resultó una total decepción. La Real Sociedad pasó de ser subcampeona liguera a finalizar el curso en un discreto 15º puesto. Además, Lee Chun-soo, a quien se le llegó a colgar el cartel del sustituto ideal de otro atacante histórico como Kihat Kahveci, cerró su campaña sin ni siquiera ver puerta. Ante ello, la dirección realista le encontró una salida en forma de cesión al recién ascendido CD Numancia.

El periplo de Lee Chun-soo en el Feyenoord / Getty Images

Tampoco cuajó en Soria y de ahí tuvo que hacer las maletas de vuelta al fútbol asiático. No obstante, su rendimiento no tuvo nada que ver tras el retorno. Reafirmado como el máximo exponente de su selección nacional, el peculiar delantero siguió dando pasos de gigante para Corea del Sur en el Mundial de Alemania 2006 y se ganó un nuevo billete hacia Europa, concretamente al Feyenoord neerlandés. En un año, Lee ratificó que el fútbol en el ‘Viejo Continente’ no estaba hecho para él y terminó su periplo con una pésima marca de ningún gol oficial en ninguno de sus tres clubes.

Turbio final de carrera

Hastiado de los reveses europeos, Lee Chun-soo centró el resto de su carrera en Asia. Tras emprender nuevas aventuras en Arabia Saudí y Japón, el ídolo coreano regresó a su Incheon natal en 2013. Allí puso fin a su trayectoria profesional, aunque dejando un capítulo lejos de los terrenos de juego que dejó muy dañada su imagen de cara a su público. Después de haber negado las acusaciones de una agresión a un cliente de un bar, el jugador tuvo que rectificar para pedir un perdón público ante las cámaras.

El sonado episodio para los coreanos devaluó su imagen, aunque no ha impedido que Lee siga teniendo su parte de fama en Corea del Sur. Impulsado por sus grandes recuerdos de antaño, el primer coreano de LaLiga inició carrera en los banquillos en 2018, en el mismo Incheon United FC en el que se retiró. Esta etapa duró solamente un curso después de una temporada del equipo con unos números paupérrimos en la K-League 1.

En España, pudimos ver su retorno a modo de visita a San Sebastián en ese mismo 2018. Acompañado por un séquito de periodistas, traductores y demás empleados de una de las televisiones coreanas, Lee Chun-soo se dejó querer de nuevo por las calles vascas en un reportaje para su país con broche final desde la cabina de comentaristas del estadio ‘txuri-urdin’. Así lo captaron las cámaras de El Día Después:

-¿Cuánto tiempo estudias español al día?

-Un año.

Lee Chun-soo volvió a casa. #ElDíaDespués pic.twitter.com/zJtDcu98OP — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) January 28, 2018