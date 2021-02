Nuevo reto de agudeza visual: ¿Cuánto tardarás en dar con el cangrejo oculto en la fotografía?

Nuevo reto de agudeza visual. Como cada semana, la comunidad de Reddit nos invita a dar con un animal escondido en una fotografía. Concretamente el usuario Kenkari, quien ha retado a los integrantes del foro a que den con un cangrejo oculto bajo un manto de arena. Y es que, a pesar de que no sea un animal que destaque por su habilidad para camuflarse, este ejemplar está en el sitio y momento adecuado para pasar completamente desapercibido.

En el reino animal hay un gran número de especies que destacan por su habilidad de mimetizarse con su entorno. Desde los leopardos de las nieves hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. También algunas especies de cangrejos como el cangrejo ermitaño o el decorador, quien selecciona todo tipo de materiales del entorno, a veces incluso vivientes, y se cubren con ellos para ocultarse de sus captores.

¿Puedes encontrar al cangrejo oculto en esta imagen? Puede ser más difícil de lo que parece

El protagonista de esta historia no es uno de ellos, pero se aprovecha de su coloración para pasar completamente desapercibido en un escenario en el que tan solo podemos ver miles de granos de arena. Un cangrejo cualquiera sería bastante fácil de distinguir en un escenario como este. Sin embargo, el captado por la cámara de Kenkari cuenta con unos colores tan similares a los de la arena que es bastante difícil dar con él.

¿Has podido encontrar al cangrejo oculto en la fotografía? Si todavía no has conseguido dar con él, te ofrecemos una pista para ayudarte porque se trata de un reto bastante complejo. En esta ocasión, te recomendamos que te fijes en la parte derecha de la fotografía. Si te paras a analizar todo lo que está pasando en esta parte de la imagen podrás encontrar al animal. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos la respuesta.

El cangrejo estaba camuflado. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿Cuánto tardarás en encontrar a la araña escondida?

Hace ya varios semanas, la comunidad de Reddit nos invitaba a dar con una de estas arañas entre una serie de hierbajos. La fotografía es muy simple, pues tan solo muestra un poco de asfalto y el hierbajo en cuestión. Sin embargo, y a pesar de todo ello, es bastante complicado dar con la araña puesto que recurre al camuflaje que ya hemos visto en otros animales durante estos últimos meses.

¿Puedes encontrar a la araña escondida? / Reddit

Su coloración, y el hecho de que se muestra completamente quieta le permite pasar desapercibido frente al ojo humano. ¿Has conseguido dar con ella? Si no es así, te recomendamos que te dirijas a la zona de la hierba. A pesar de que parezca muy complicado que una araña se esconda en un espacio tan pequeño, esta consigue hacerlo sin ningún problema. ¿Todavía no has dado con ella? A continuación te ofrecemos la solución.