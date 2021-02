Las comunidades relajan tímidamente las restricciones: consulta todos los cambios

Las comunidades comienza a relajar tímidamente algunas de sus restricciones ante la bajada de contagios por coronavirus. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 540,30 casos por cada 100.000 habitantes, algo que está muy por encima de los umbrales establecidos tanto en España como en el resto de Europa, pero ha bajado respecto a hacer algunas semanas. "Hay que seguir teniendo mucho cuidado con el control de la transmisión porque todavía no estamos en un lugar seguro. En los últimos días la evolución no es buena, pero sí es favorable y podemos esperar que en los próximos días la tendencia continúe así", explicó este jueves Fernando Simón. La OMS ha dado un toque de atención a España para pedirle que no relaje las restriciones demasiado pronto.

Madrid: mantiene el toque de queda

La Comunidad de Madrid ha decidido mantener el toque de queda en las 22:00 horas tal y como está ahora, pero solo hasta el próximo jueves cuando la intenicón es es retrasarlo a las 23:00. También quieren flexibilizar el horario de la hostelería a partir de entonces, si la incidencia acumulada continúa bajando, según ha asegurado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

Euskadi: movilidad para algunas actividades

Euskadi mantiene el confinamiento municipal, pero se permitirá la movilidad entre municipios colindantes para la realización de actividades socio económicas y deportivas al aire libre. Además, se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está permitida como pueden ser entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos en competición profesional o semi-profesional y movilidad entre municipios con tasa de incidencia inferior a 500 para competiciones y entrenamientos de deporte federado, entrenamientos de deporte escolar, así como cursos o actividades programadas en gimnasios, clubs o polideportivos.

El Gobierno Vasco no recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que permite reabrir la hostelería en los municipios en zona roja con una tasa alta de incidencia de casos, a pesar de que va en contra de la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico. Así lo confirmado el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras presidir el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que ha analizado las medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia de la covid-19. Urkullu ha dicho que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han analizado si presentar o no un recurso contra el auto y han optado por no hacerlo, ya que solo se puede recurrir ante la misma Sala y los mismos magistrados "y no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas" por lo que tendría "pocas posibilidades de eficacia".

Castilla-La Mancha flexibiliza medidas



Castilla-La Mancha ha decidido flexibilizar las medidas más restrictivas de la COVID-19 y entrarán en vigor a partir de la medianoche de este viernes 12 de febrero.

El toque de queda nocturno se mantiene de 22 a 07 de la mañana, durante los próximos 10 días. Se reestablece la movilidad por toda la comunidad autónoma. No obstante, esa movilidad seguirá siendo únicamente por la propia localidad en los municipios toledanos de Torrijos, Fuensalida y Casarrubios del Monte.

Sevilla, Huelva y Jaén salen del cierre perimetral

Tres capitales andaluzas, Sevilla, Huelva y Jaén, pondrán fin a las 00.00 horas de este sábado 13 de febrero a su cierre perimetral al bajar este viernes su tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días por debajo de 500, mientras que Almería podrá recuperar la actividad no esencial tras situar su tasa por debajo de los 1.000 casos en el mismo periodo junto a Málaga, que ya lo había hecho el pasado miércoles. La flexibilización de las medidas permitirán a los establecimientos recuperar el horario comercial limitado, con apertura hasta las 18,00 horas, así como la apertura de bares y restaurantes con aforos restringidos y reuniones de un máximo de cuatro personas por mesa, entre otros aspectos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este viernes cambios en las restricciones actualmente vigentes en la comunidad para luchar contra el coronavirus, de manera que ha pedido a la población "prudencia y paciencia", porque las "prisas en pandemia nunca son buenas".

Galicia: el lunes se verá si se puede flexibilizar "algo o mucho"

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el próximo lunes, anunciará, tras la reunión del comité clínico, si se puede flexibilizar "algo o mucho" las restricciones en vigor para hacer frente a los contagios de la covid-19.

Aunque ha reconocido que aún no se podrá volver "en ningún caso a situaciones anteriores", ha considerado que "si Galicia evoluciona bien" se podrá hacer una "apertura gradual, prudente y acorde a la situación epidemiológica".

Se tendrán en cuenta parámetros como la incidencia acumulada, la cifra de nuevos positivos, el número reproductor básico y el porcentaje de positividad para ver si se puede "flexibilizar algo o mucho".