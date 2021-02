El exfutbolista José Enrique Sánchez ha logrado formarse una nueva vida lejos de la alta competición a los 35 años. Su temprana reinvención estuvo propiciada por un calvario desde su etapa en Liverpool que él mismo ha querido contar. Continuas lesiones de rodilla e hinchazones inesperadas fueron solo el comienzo de una "pesadilla" que necesitó de tratamiento físico y psicológico.

La ansiedad empezó a hacer mella entonces en el antiguo lateral del Liverpool, Newcastle o Villarreal, entre otros. En su mente ha quedado grabado un capítulo concreto como jugador 'red':

"Recuerdo una sesión de entrenamiento al final de mi etapa en el Liverpool. Fue a mitad de semana. Hicimos un ejercicio de dos contra dos. Benteke y yo estábamos en el mismo equipo y en esa sesión, lo recuerdo como si fuera ayer, yo era el mejor jugador. Klopp me estaba hablando y yo pensaba 'esta será mi oportunidad, ahora voy a jugar', pero mi rodilla ya estaba dañada por aquel entonces. Al día siguiente me desperté y estaba hinchada. Me quedé como '¿en serio, estás bromeando?'", explicó al diario británico Mirror, antes de abordar cómo llegó a afectarle psicológicamente.

José Enrique defendiendo la camiseta del Liverpool FC / Getty Images

"En esos días me sentía como una mierda. Tenía ansiedad y estaba llorando", avanzó el valenciano, añadiendo incluso cuál fue su solución para escapar de la negatividad que le asoló. "No es que quieras ser negativo, es porque tu cabeza te la está jugando. Es incontrolable y por eso la gente necesita ayuda", reconoció, ya desde una nueva y feliz posición como es la de monitor online de fitness.

De esos meses apuntó que su experiencia "fue una pesadilla" en la que tampoco ayudó la incomprensión de la gente: "Es peor porque estás pensando '¿por qué me siento así cuando lo tengo todo?'". Para superarlo, fue clave cambiar su opinión sobre los problemas mentales: "Iba a ver a un psicólogo, aunque antes realmente no creía en ese tipo de cosas, lo admito", incluyó en su reflexión.

"Pensé que me estaba volviendo loco"

Tras este capítulo llegó el calificado por José Enrique como "el peor momento de mi vida": su primer ataque de pánico. Tuvo lugar en pleno vuelo de Reino Unido a Miami durante el verano de 2016: "Pensé que me estaba volviendo loco". "No podía respirar y me estaba escondiendo porque había mucha gente en el avión y me conocían", admitió en esta entrevista, echando la vista atrás justo al momento nada más concluir un periodo de nueve años en el fútbol inglés.

Aquí empezó a tambalearse su futuro en el fútbol de élite. No se veía al nivel de Primera División y fue por ello que probó suerte por una temporada en el Real Zaragoza en la categoría de plata española. El diagnóstico de un tumor cerebral puso el punto y final a su trayectoria como jugador profesional poco después, cuando acababa de alcanzar la treintena. El tratamiento, mostrado desde dentro por el mismo José Enrique a través de las redes sociales, consiguió superarse con éxito.