El experimento que demuestra la efectividad de la "inmunidad de rebaño" mediante trampas para ratones

Vacunarte contra la COVID-19 no te ayuda únicamente a ti, sino al resto de personas con las que compartes el día a día. A medida que el número de personas inmunes a la enfermedad es más y más grande, el nuevo brote de coronavirus tiene una mayor dificultad para propagarse. Algo que ya ha comenzado a verse en las residencias, donde la mortalidad se ha reducido un 23% y el número de contagios un 20%.

Todo ello gracias a la conocida como inmunidad de rebaño. Conseguir la inmunidad de la mayor parte de la población ante un virus es la estrategia básica para luchar contra las pandemias. Sin embargo, y dado que a día de hoy es imposible vacunar a toda la población, los gobiernos de todo el mundo tratan de alcanzar la inmunidad de rebaño para volver a la normalidad. Y es que, cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una determinada infección, actúan como cortafuegos para los que no están protegidos.

500 trampas para demostrar en qué consiste la inmunidad de rebaño

Para demostrar cómo funciona la inmunidad de rebaño de una forma mucho más gráfica, el canal de YouTube It's Okay To Be Smart ha recurrido a las trampas para ratones. En primer lugar, los responsables del canal ponen 500 trampas para ratones con una pelota sobre cada una de ellas. Después de colocarlas todas a una distancia bastante reducida, lanzan una pelota sobre una de ellas para demostrar las consecuencias de la propagación del virus.

En cuestión de segundos, la pelota acaba destrozando cada una de las trampas previamente instaladas por el equipo. De esta manera, el canal de YouTube demuestra que, cuando la mayoría de la población no se protege debidamente contra la enfermedad, es mucho más fácil que la infección se descontrole. Sin embargo, y si seguimos las recomendaciones sanitarias y nos ponemos la vacuna contra la COVID-19, la propagación de la enfermedad será mucho más pequeña.

Esto es lo que pasa al lanzar el virus contra la inmunidad de rebaño

Después de demostrar la rapidez con la que se propaga la enfermedad en un escenario idóneo para la misma, los responsables del canal vuelven a montar las 500 trampas sobre el suelo. Sin embargo, en esta ocasión, deshabilitan el 80% de las mismas para representar a la inmunidad de rebaño. De esta manera, el resultado de tirar una pelota contra las 500 trampas para ratones cambia considerablemente.

De las 500 trampas, tan solo tres acaban saltando por lo aires. Por lo tanto, los responsables del experimento demuestran la eficacia de la inmunidad de rebaño. Cuanta más gente se vacune y siga las recomendaciones sanitarias, más complicado será que la COVID-19 se propague. Por todo ello, desde el canal animan a vacunarse contra la enfermedad para acabar de una vez con ella.