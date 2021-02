Muere el exbanquero Francisco Luzón, símbolo de la lucha contra la ELA

El banquero y economista Francisco Luzón ha muerto este miércoles a los 73 años. Anunció en 2016 que padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermerdad que le fue diagnosticada en 2013. Durante más de 30 años desarrolló su trabajo en el sector de la banca. Ocupó altos cargos en compañias ocmo BBV, Argentaria y Santander.

En una entrevista en el programa 'La Ventana' de la Cadena SER, en 2016 explicó que tardaron doce meses en diagnosticarle la enfermedad. "Poco a poco fui asumiendo que podía ocurrir", decía. Luzón se implicó desde el primer momento y decidió crear una fundación con su nombre con el objetivo de visibilizar la realidad de esta enfermedad y luchar para mejorar la inversión en investigación. El exbanquero pidió acabar con el sectarismo, porque "si no entendemos que la medicina es global, el sectarismo impedirá que la cura se halle rápido".

Es una organización independiente y sin ánimo de lucro creada con el deseo de mejorar las condiciones de vida de las personas enfermas de ELA y sus familiares a través de varias líneas de trabajo: concienciar a la sociedad sobre la ELA para dar visibilidad a la enfermedad; reducir los tiempos de diagnóstico; mejorar el tratamiento médico y la calidad de la atención socio-asistencial e impulsar la investigación. Todo ello, con la creación de una Comunidad Nacional de la ELA en la que participen personas afectadas, investigadores, así como profesionales de la salud y del ámbito de los Servicios Sociales.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neuromuscular degenerativa en la que las células que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria disminuyen su funcionamiento gradualmente y mueren, provocando una paralización progresiva de la persona afectada en un corto espacio de tiempo, impidiéndoles sonreír, hablar, comer, moverse o respirar por sí solos.

La esperanza media de vida de los pacientes no suele superar los cinco años. No existe ningún tratamiento contra la ELA, aunque sí hay fármacos y terapias para combatir sus síntomas (alteraciones respiratorias, alteraciones del sueño, calambres, etc.). En España se estima que cada día se diagnostican 3 nuevos casos de ELA, 1.000 al año, los mismos que fallecidos. El número de personas afectadas en la actualidad ronda las 4.000.