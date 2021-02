"Lo importante es que salgan adelante": el palo de Sabatés al Gobierno por el enfrentamiento de la 'ley trans'

Sandra Sabatés se ha pronunciado este martes en El Intermedio sobre el comentario tránsfobo de un miembro de Vox a la diputada Carla Antonelli el pasado lunes en la asamblea de Madrid. Después de que el miembro de Vox en la Comisión, Mariano Calabuig, se refiriera a ella como "el representante del Partido Socialista", la periodista ha pedido al Gobierno que deje sus diferencias a un lado y que saque una ley que proteja a este colectivo cuanto antes para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo.

Mientras que el Gobierno continúa enfrentado por iniciativas como la ley Zerolo y la ley Trans, Sabatés pide que se pongan de acuerdo cuanto antes para hacer frente a un problema que viven miles de personas a diario: "Lo que le pasó ayer a Carla Antonelli le sucede cada día a miles de personas trans que están esperando a que iniciativas como la ley Zerolo y la ley Trans sean aprobadas". Y es que, bajo su punto de vista, un gobierno "de izquierdas y comprometido con la igualdad" no debería enzarzarse en una lucha para ver quién se lleva el mérito de que estas leyes existan.

"S i sigue habiendo esta distancia entre quienes hacen las leyes y quienes la necesitan, todos saldremos perdiendo"

La periodista recuerda que mientras el Gobierno continúa enfrentando por sus diferencias a la hora de aprobar una ley común, los colectivos más vulnerables viven otra lucha muy diferente: "Luchan porque un niño de 11 años no sea agredido por ser trans, porque nadie te pueda negar una vivienda porque tus apellidos sean árabes o porque no intenten agredirte con un machete porque has llegado a España a encontrar trabajo".

Sandra Sabatés asegura que si sigue habiendo esta distancia entre quienes hacen las leyes y quienes la necesitan, todos saldremos perdiendo: "El gobierno perderá su credibilidad y estos colectivos perderán tiempo, derechos y en algunos casos la vida". Por todo ello, y para que no vuelva a pasar algo como lo sucedido el pasado lunes en la Asamblea de Madrid, la periodista pide que se actué cuanto antes: "Lo que realmente importa es que esas leyes salgan adelante, no quienes las saquen adelante".

"Solo así podremos avanzar como sociedad"

La presentadora de El Intermedio asegura que sacar este tipo de leyes adelante es la única forma de poder avanzar como sociedad. Bajo su punto de vista, una ley que protegiera a los colectivos más vulnerables ayudaría a que diputados como el de Vox cambiaran su mentalidad y que comenzaran a referirse a estos colectivos por su nombre: "Se llama Carla Antonelli y se convirtió en diputada por primera vez en el año 2011".

A continuación, y después de pedir al Gobierno que deje las disputas a un lado para encontrar una solución, el programa ha recordado la entrevista de Sandra Sabatés a Carla Antonelli. Una entrevista en la que la política recuerda el día en el que juraba como diputada: "Aquellas personas que nos perseguían en el año 77, los que nos llamaban maricones, hoy nos llaman señoría".