Visto para sentencia el juicio contra los acusados de colaborar con los terroristas de Barcelona y Cambrils

El juicio contra los tres acusados de colaborar con la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Después de treinta y dos jornadas y varios parones los tres magistrados empiezan a deliberar sobre si Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said ben Iazza pueden ser condenados por colaborar con los terroristas que murieron en los atropellos masivos.

Los tres han tomado la palabra al final del juicio. Mohamed Houli Chemlal ha dicho que el terrorismo "no tiene nada que ver con el verdadero islam, que es paz" y que "siempre me mantenía al margen de lo que sucedía y no actuaba por voluntad propia, estaba obligado y presionado" añadiendo que "en ningún momento tenía intención de cometer un acto criminal, no comparto las ideas extremistas de DAESH. Yo nunca he frabricado explosivos. Me arrepiento de haber estasdo en la casa".

También ha hablado Driss Oukabir, para "pedir perdón" al magistrado, a punto de romper a llorar recordando a su hermano fallecido. "Lamento lo ocurrido (...) ojalá no hubiera pasado todo esto, jamás habría imaginado, si llego a saber algo habría intentado que no pasara o habría hecho otra cosa". Ben Iazza ha señalado que "voy a dejar que las pruebas hablen por sí mismas".

Un juicio en el que los tres han reconocido el contacto que mantuvieron con la célula, pero negando que ellos quisieran atentar con explosivos en la Sagrada Familia, el Camp Nou o la Torre Eiffel. La Fiscalía, por su parte, hizo definitiva sus peticiones de cárcel para ellos: 41 años de prisión para Houli, 36 para Oukabir y 8 para Ben Iazza, acusados de colaborar en la elaboración de explosivos y el alquiler de las furgonetas de la muerte pero no de participar en los asesinatos que dejaron 16 muertos en las calles de Catalunya.

En los últimos días han sido sus defensas las que han expuesto sus argumentos solicitando la absolución cuestionando que ellos quisieran formar parte de un plan terrorista, que no abandonasen el grupo por "miedo" o que ayudasen a esclarecer los hechos con sus declaraciones. Al menos dos de las defensas han cuestionado abiertamente esta semana que el imán de Ripoll y supuesto cabecilla del grupo, Abdelbaki Es Satty, esté realmente muerto.

(((ESTAMOS AMPLIANDO ESTA INFORMACIÓN)))