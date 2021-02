Cazan a dos mujeres disfrazándose de ancianas para recibir la vacuna contra la COVID-19

Cada país cuenta con su propia estrategia de vacunación contra la COVID-19. Ante la falta de vacunas para toda la sociedad, los distintos gobiernos han decidido repartir sus primeras dosis entre lo grupos más vulnerables contra esta enfermedad que ha contagiado a 110 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de cerca de 2,5 millones. Sin embargo, hay quienes han recurrido a todo tipo de tretas con el objetivo de saltarse la cola.

Entre ellas dos mujeres que han sido cazadas recientemente por las autoridades de Florida quienes, tal y como recogen los medios locales, se han hecho pasar por dos ancianas para recibir la vacuna antes que el resto. Según ha dado a conocer el departamento de Salud de Florida, Olga Monroy-Ramirez y Martha Vivian Monroy, de 44 y 34 años respectivamente, acudieron a su centro de salud más cercano disfrazadas de ancianas para burlar la estrategia de vacunación para ponerse la segunda dosis contra la COVID-19.

Las mujeres consiguieron ponerse la primera de las dos dosis

Hace ya varias semanas, las dos mujeres consiguieron engañar a las autoridades sanitarias y ponerse la primera de las dos dosis de la vacuna contra el nuevo brote de coronavirus. Y es que, tal y como han explicado las autoridades en una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, las tarjetas de vacunación de estas mujeres contaban con sus nombres originales pero con una fecha de nacimiento que no coincidía. A pesar de ello, el centro médico pasó ese detalle por alto y procedió a vacunarlas.

Sin embargo, en esta segunda ocasión no han podido engañar a las autoridades. Según ha explicado el doctor Raúl Pino, las mujeres volvieron a visitar el centro médico hace unos días ataviadas con guantes, gorros y gafas para pasar completamente desapercibidas y que nadie se diera cuenta que no tenían la edad que decían tener. No obstante, y después de analizar sus carnets de conducir, descubrieron que estaban intentando engañarles.

Orange County Coronavirus (COVID-19) Update | Feb. 18, 2021 https://t.co/WqfHgBrdoK — Orange County FL (@OrangeCoFL) February 18, 2021

El carnet de conducir de las mujeres ayudó a descubrir el engaño

A día de hoy, Florida tan solo vacuna a las personas mayores de 65 años, por lo que las mujeres decidieron caracterizarse como dos ancianas para pasar el trámite. A pesar de que consiguieron engañar a las autoridades la primera vez que visitaron el centro médico, no han podido hacerlo una segunda. Por esa misma razón, y después de descubrir la estafa, los cuerpos de seguridad evitaron que ambas se pusieran la vacuna.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias han aumentado la seguridad en los centros de vacunación con el objetivo de disuadir este tipo de prácticas. Y es que, ante la falta de dosis para toda la sociedad, es importante priorizar las primeras vacunas para aquellos grupos de riesgo que puedan sufrir más por la COVID-19. Por lo tanto, las dos mujeres no recibirán la segunda dosis hasta que les llegue su turno.