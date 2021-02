David Cantero, abatido ante la situación de España: "Siento como mi alma es arrastrada a las profundidades"

El presentador de Informativos Telecinco, David Cantero, ha reflexionado en su perfil de Instagram sobre el camino que ha tomado la sociedad de nuestro país ante todos los problemas que se ha ido encontrando en este último año: la pandemia del coronavirus, los disturbios en las calles por Pablo Hasél... "Pocas veces en mi ya larga carrera he sentido tanto abatimiento ante la actualidad", ha escrito en su mensaje.

De esta manera, el periodista ha expresado su abatimiento ante todo lo que está sucediendo: "Últimamente, en demasiadas ocasiones, me siento al borde del naufragio, siento como mi alma es arrastrada a las profundidades al contemplar el comportamiento de una parte significativa de esta sociedad demente y fallida que hace aguas, que naufraga sin remedio...". Pese a que el propio David Cantero ha asegurado que puede "imaginar el hastío que sienten los espectadores cuando les contamos lo que sucede" ha lanzado un mensaje de ánimo. "No se desanimen, vendrán tiempos mejores, siempre sucede...", ha escrito.

El presentador de los informativos, que no es la primera vez que usa sus redes sociales para concienciar, ha subrayado que es "duro e inconcebible" tener que "contemplar otra vez la barbarie, la locura y la violencia en las calles" y habla de "absurda afición a la brutalidad, al caos, a la anarquía y al mal". "Algo ha cambiado para peor en el ser humano, algo nos ha estallado sin remedio, algo irreparable que nos devalúa y nos envilece como especie, aún más... Hay días en que todo me parece realmente un sinsentido... Imagino que muchísima gente también se siente así, sobre todo cuando ves que nadie parece capaz de solucionar nada".

Cantero ha señalado que "deberían hacer lo que fuera de forma extremadamente urgente, o todo se irá definitivamente al garete, por no decir a la "mierda". No obstante, el comunicador no ha querido generalizar y se ha mostrado esperanzador ante una "inmensa mayoría silenciosa que consiga acallar todo ese griterío". "No nos falta la libertad de expresión, lo que realmente escasea es el sentido común y la educación y la cultura y la sensatez y la decencia y la sensibilidad y el respeto y la responsabilidad y la dignidad y la humildad y la coherencia. No sé a dónde va el mundo al que trajimos a nuestros hijos, y eso da mucho miedo...", ha concluido.