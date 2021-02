El aviso del Mono Burgos al Atlético sobre "la genética del Real Madrid"

Germán Burgos, alias 'El Mono', se fue del Atlético al acabar la temporada pasada con el objetivo de iniciar una nueva etapa profesional en la que entrenar por su cuenta en solitario. Tras haber estado desde los inicios del Cholo en el club colchonero, el ex segundo entrenador rojiblanco no ha querido desvelar mucha información sobre cómo es su relación actual con el Cholo Simeone en una entrevista ofrecida a Infobae.

"Ya no voy a decir más nada, solamente le deseo lo mejor", 'El Mono' no quiso ahondar más cuando en la entrevista fue preguntado por si ya había conseguido el nuevo número de teléfono de Simeone. Cuestión que suscita interés, puesto que hace unos meses, cuando el Cholo contrajo el Covid-19, salieron informaciones en medios de comunicación, en los que 'El Mono' dijo que le había llamado, pero no le contestó. Aunque el periodista intentó insistir sobre si sigue en contacto con él, 'El Mono' tan solo añadió: "No lo sé, eso te lo dejo a tu libre albedrío".

Respecto a lo que sí habló fue sobre 'el eterno rival'. El que fue segundo entrenador del Atlético, confesó que les desea "lo mejor" porque él les "apoya a muerte". Con sus mejores ánimos y esperanzas puestas en el que un día fue su equipo, 'El Mono' transmitió que espera "que les vaya muy bien", pero no quiso dejar pasar que aun "falta mucho todavía por jugar". Sobre las posibilidades del club para ganar LaLiga, Germán quiso recordar que "enfrente está el Real Madrid, y ahí está la genética de la que hablaba, que ya está instalada. Ellos van a pelear por más que hayan perdido algunos partidos, los tipos van, van". Una actitud en el campo de los blancos, de la que "no te podés descuidar, y en cualquier momento te meten 6. Van a pelear porque están acostumbrados".

El Mono fue tendencia hace unas semanas por un revolucionario método de puntuación, que lejos de quedarse en una mera idea, lo llevó "a la Real Federación Española de Fútbol para darle entidad", dónde le atendió "el presidente Luis Rubiales, con su grupo de abogados". Un sistema de puntuación en los campeonatos en el que los equipos que conseguían más goles serían más premiados, lo cual fomentaría un fútbol más ofensivo.