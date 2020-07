'Mono' Burgos: "Me despediré del 'Cholo' con un abrazo como el del Camp Nou cuando ganemos la Champions"

El todavía segundo entrenador del Atlético de Madrid, Germán El Mono Burgos, ha pasado por El Larguero unos meses después de que anunciara su marcha del Atlético de Madrid casi diez años después para ser primer entrenador.

El Mono ha asegurado estar "muy contento de haber logrado el objetivo", no ha confirmado el equipo al que entrenará, aunque espera que sea en España y ha contado que el Cholo no le ha puesto ninguna pega a su salida y que se despedirá de él "con un abrazo después de ganar la Champions o no habrá abrazo".

"Después de mucho tiempo, entendí que ya era momento de iniciar el camino solo y que con la experiencia que he logrado durante más de 10 años en equipos ya puedo hacerme cargo de los mandos de alguno", ha dicho.

Además, ha señalado que "los primeros pasos tienen que ser en España porque tengo un crédito para tratar de trabajar acá. River, Argentina va a salir sin duda. No tengo ninguna prisa, los primeros pasos los quiero dar en España". En esa misma línea, cuestionado por el banquillo del Atlético ha asentido: "Seguramente, es lo mismo que River, se va a dar naturalmente. En los lugares que he estado creo que he dejado mis semillas ahí, no tengo ninguna prisa, hay que tomar las mejores decisiones".

Sin desgaste con el Cholo

El Mono ha afirmado que Simeone no le intentó convencer de que se quedase: "Cuando se lo dije al Cholo, me dijo lo de siempre, que él no tiene la capacidad para no dejar volar a la gente. No solo ha pasado conmigo, también con otras personas que van moviéndose. Somos gente de fútbol, así que estas cosas se entienden rápidamente". Cuestionado por si ha habido desgaste en su relación, ha sido firme: "Para nada, todavía nos seguimos riendo. Bueno, en realidad le hago reír yo. Seguimos de la misma manera porque los amigos se miran y se saben, no hace falta ni hablar".

Tampoco ha dudado en qué será lo que más eche de menos del Atlético de Madrid. "Seguramente esa fuerza que tiene la gente, siempre se dice figurativamente que es un jugador más la afición. Realmente es un jugador más. Lo veo también en la gente del Sevilla, del Betis, y algunos lugares más, pero no muchos más, eh. Cercano a lo que es Argentina. Sin duda da puntos", ha explicado.

"¿Un momento de esta década? Yo creo que cuando ganamos LaLiga. El abrazo que me di con el Cholo fue maravilloso y le dije y se lo digo todos los días el que nos daremos cuando ganemos la Champions, esa va a ser la despedida, si no la ganamos no le doy el abrazo", ha respondido el Mono.

El Real Madrid, indiscutible campeón

Cuando Manu Carreño ha preguntado al Mono por el Real Madrid, que está a un paso de ser campeón de liga y por el VAR, este ha sido claro: "Un equipo que sale campeón, no se le puede decir nada. ¿El VAR? Siempre nosotros estamos enseñados a protestar todo, ganar de cualquier manera… lo único que pienso es en ayudar al colectivo arbitral en todo, porque para ellos es nuevo también. Se tienen que adaptar, sí, todos nos tenemos que adaptar. Van a sacar la excelencia seguramente, pero hay que esperar. Sin ninguna duda prefiero que haya VAR en el fútbol".

Eso sí, ha añadido: "Agradezo mucho al Atlético las posibilidades que me han dado de retirarme por la puerta grande. El Atlético de Madrid despide a sus ídolos. Mira que por el Madrid pasaron jugadores también eh… Entre ellos, Iker Casillas. Retirarse por la puerta grande es, sin ninguna duda, lo mejor que te puede pasar".

El Mono ha adelantado en El Larguero que el Atlético de Madrid se marchará dos semanas a Los Ángeles de San Rafael antes de enfrentarse al Leipzig en Lisboa en los cuartos de final de la Champions y ha señalado a Luis Aragonés como la figura más importante de la historia atlética: "Creo que lo que Luis ha dado al Atlético es algo imborrable. A parte que inicio la andadura de las victorias de España y de que España se haya insertado en los mejores del mundo, lo hizo Luis. A nivel personal tengo muchísimas anécdotas, pero sobre todo que le iba de frente al jugador. Nosotros lo hacemos permanentemente. Hablarle y decirle al jugador, 'mira, no vamos a contar contigo', pero desde el primer día para darle tiempo al jugador a que se busque equipo. Como decimos nosotros, 'ustedes ponen el auto, nosotros la carretera".

Aunque no ha querido pronunciarse sobre la situación de Griezmann en el Barcelona, sí que ha expresado su sentir en el Camp Nou cuando el francés salió en el minuto 89: “Mejor, dije yo… (risas) Que no lo pongan… yo miraba el reloj y decía 'uf.. cada vez falta menos, que no lo pongan".

