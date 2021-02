José Manuel Pérez Tornero, creador de la televisión educativa, será el futuro presidente de RTVE

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV han alcanzado un acuerdo que permitirá la renovación del Consejo de Administración de RTVE, ente que presidirá el periodista almeriense José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Pérez Tornero es director de la Cátedra Unesco Media and Information Litreacy and Quality Journalism, doctor Honoris Causa por la Universidad Aix-Marselle, doctor en Comunicación por la UAB, licenciado en Ciencias de la Comunicación (Premio Extraordinario de Periodismo) y también licenciado en Filología Hispánica. Es, además, un defensor a ultranza de la utilidad de los medios públicos. Es también vicepresidente de Aited (Asociación Internacional de Televisión Educativa y de Descubrimiento); miembro del Consejo Directivo de ATEI (Asociación Iberoamericana de Televisiones Publicas y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB, el Observatorio para la innovación de informativos (RTVE-UAB), OI2; y el EduMediaLab, laboratorio dedicado a investigar sobre innovación en periodismo, comunicación y educación.

La elección de los consejeros

Este jueves se ha votado en el Congreso de los Diputados la elección de los seis vocales del Consejo que le corresponde nombrar. Son José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña, Juan José Baños Loinaz como vocales del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. El proceso culminará con la votación de los cuatro miembros que elegirá el Senado.

Los partidos políticos se han emplazado a continuar negociando en los próximos días para alcanzar un acuerdo que permita el desbloqueo de los órganos constitucionales e institucionales cuya renovación está pendiente o habrá de acometerse en próximas fechas (CGPJ, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos)

Un largo recorrido

Tornero ha trabajado en proyectos y programas en televisiones nacionales e internacionales (en el sector público y privado) en diversas funciones, y ha dirigido diversos proyectos de innovación digital en materia de comunicación interactiva audiovisual. En España ha desarrollado su tarea profesional en RTVE, en televisiones autonómicas y ha asesorado a diversos proyectos de canales temáticos privados.

Fue creador de la Televisión Educativa en TVE con "La aventura del saber", un programa que permanece desde los años 90 hasta la actualidad, y también en la televisión pública asesoró programas infantiles y educativos. Pérez Tornero figuraba en el tercer puesto en la lista de comparecientes en la comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. Compareció el pasado 13 de enero y comenzó su intervención diciendo que la cuestión de la radiotelevisión pública "es una piedra angular en la esfera pública democrática", un día en el que contestaba de esta forma a un diputado que se interesaba por la cuestión cultural-educativa y por qué fallaba en las audiencias.

"Creo que porque no nos hemos dado cuenta y no hemos tenido el coraje de saber que la educación es todo, que se aprende en un programa de entretenimiento, en un programa de ficción y que la educación debería ser una transversal que asumiese cualquier programa", apuntaba. "Si tuviéramos en cuenta esto, dedicaríamos tantos recursos a los programas formales de entretenimiento como a los no formales, y cambiaríamos un poco las apuestas de construcción del imaginario social", añadía. También abogaba por explorar nuevas fórmulas y nuevos formatos, a través de las posibilidades que ofrece la digitalización.

Un mensaje esperanzador

En cuanto al modelo de financiación consideraba que está vinculado con lo que las Cortes le encomienden a RTVE en el próximo mandato marco, es decir qué servicios le pide, y así se podrán evaluar los costes, pero por la experiencia vivida, en su opinión, "no estamos en principio en un mal sistema". "Cobrar de las tasas, de los beneficios de las de pago, y con lo que viene de las plataformas, probablemente pueda ser uno de los sistemas más estables en Europa en el futuro si se hace en proporción a los servicios del mandato marco", dijo Pérez.

Su comparecencia la terminaba con un mensaje de esperanza para que RTVE recuperase liderazgo y audiencia: "Sabemos, queremos y podemos hacerlo, un mensaje que entusiasme a los trabajadores porque yo entiendo que la interinidad no es buena. Si se acaba la interinidad y se abre un nuevo liderazgo compartido, el cambio desde mi punto de vista no será fácil, pero está seguro".