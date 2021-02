La Policía Nacional alerta: cuidado con este SMS relacionado con Seur, es un fraude para robarte

Un grupo de ciberdelincuentes ha vuelto a hacerse pasar por Seur para hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter, donde a alertado a sus miles de seguidores y seguidoras sobre la proliferación de un nuevo tipo de estafa que tiene como objetivo hacerse con información sensible sobre tu persona. Un caso de phishing, como otros tantos a los que nos hemos enfrentado durante estos últimos meses, en el que los estafadores se hacen pasar por una institución de renombre para engañarte.

Su objetivo, como otras tantas veces, es ganarse tu confianza haciéndose pasar por el servicio de paquetería para hacerse con tus datos sin levantar ningún tipo de sospecha. En esta ocasión, los responsables del ataque te envían en SMS a tu teléfono móvil en el que te informan de que no han podido entregar el paquete que estabas esperando por que no había nadie en el domicilio en el momento en el que tocaron el timbre.

Así actúan los estafadores: te advierten que tienen un paquete a tu nombre

Con el objetivo de que puedas recibir tu paquete, los estafadores te pedirán que programes una nueva entrega. Todo ello a través de un enlace desde el que te redirigirán a página web similar a la de Seur. A pesar de que no estés esperando ningún paquete, el hecho de la que compañía te haya avisado de que tienes un paquete a tu nombre puede ser el gancho que necesitan para que les sigas la corriente.

1⃣ Esperas un paquete📦



2⃣ Recibes un mensaje de #SEUR➡ "No entregado por ausencia en domicilio"



3⃣ Te piden que programes nueva entrega



Policía Nacional (@policia) February 24, 2021

Puede que no tengas ningún paquete a tu nombre y, sin embargo, pulsar en el enlace por si acaso. Hacerlo te llevará a una página web que se parece mucho a la oficial pero que cuenta con varios elementos que demuestran que no lo es. Desde la dirección web del sitio hasta el tipo de lenguaje que utilizan a lo largo del mismo. Por esa misma razón, y si te piden que compartas tus datos personales y bancarios a través de un formulario para gestionar un nuevo envío, ni caso. Tan solo es una trampa para robártelos y utilizarlos con otros fines.

Los detalles que demuestran que es una estafa: presta atención a estas claves

A pesar de que pueda parecer un SMS real, existen varios factores que nos demuestran, en cuestión de segundos, que nos enfrentamos a una estafa. Desde el número de teléfono desde el que nos han enviado el SMS hasta las faltas de ortografía de la página web o su URL. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso. Desde Entelgy Innotec nos ofrecen algunos consejos para no caer en la trampa.

Desde comprobar que la dirección del remitente del correo es la correcta, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores. Por otro lado, la compañía recomienda no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.