El jugador de la NBA Jeremy Lin ha dicho 'basta' ante la cantidad de desprecios racistas que viene sufriendo en su propio país durante toda su vida. Desde su posición, el base de los Warriors ha alzado la voz para plasmar las situaciones que padece la población que, como él, poseen orígenes asiáticos. Ni siquiera la mismísima NBA se libra de las críticas que ha puesto en evidencia la estrella del basket en su Instagram:



"Estamos cansados de que nos digan que no experimentamos el racismo, estamos cansados de que nos digan que mantengamos la cabeza baja y no causemos problemas. Estamos cansados de que los niños estadounidenses de origen asiático crezcan y nos pregunten de dónde son realmente, de que se burlen de nuestros ojos, de que se nos considere como exóticos o de que nos digan que somos inherentemente poco atractivos. Estamos cansados de los estereotipos de Hollywood que afectan nuestra psique y limitan lo que pensamos que podemos ser. Estamos cansados de ser invisibles, de que nos confundan con nuestro colega o de que nos digan que nuestras luchas no son tan reales", lanzó en el primero de los dos mensajes que han empezado a dar la vuelta al mundo.

Su estallido, explica Lin, pretende que sirva para que las nuevas generaciones superen la lacra del racismo y no necesiten ponerse en su misma piel. Como asegura, el hecho de pertenecer a la mejor liga de baloncesto del mundo e incluso haber ganado el anillo en 2019 con Toronto Raptors no ha evitado que los insultos por su color de piel cesen. "Ser un veterano de 9 años en la NBA no me protege de que me llamen 'coronavirus' en la cancha", señala, dando un golpe sobre la mesa en busca de "justicia".

En este mismo mensaje, Jeremy Lin se preguntaba "¿¿alguien está escuchando??". La respuesta ha sido afirmativa, y es que en las horas siguientes a la publicación ha tenido lugar una oleada de reacciones, muchas de ellas clamando por venganza, que el propio jugador ha querido guiar desde su perspectiva en un segundo post.

"No voy a nombrar ni a avergonzar a nadie. ¿De qué sirve en esta situación?", reflejó el californiano, escudado en que este supuesto "no hace que mi comunidad sea más segura ni resuelve ninguno de nuestros problemas a largo plazo con el racismo".

"Combatir la ignorancia con ignorancia no nos llevará a ninguna parte"



En su manifiesto por la igualdad, Jeremy Lin destacó la figura del afroamericano Kenny Linn, su entrenador asistente durante la liga universitaria. "Se basó en sus experiencias con la identidad para enseñarme cómo mantenerme fuerte en la mía", apuntó en el escrito, resaltando improperios y actos vandálicos que tuvo que sufrir como hombre de raza negra en EEUU, como "que le arrojen cosas desde los coches que pasan".

A su extécnico le agradece la confianza para superar el acoso y añade un último consejo. "Combatir la ignorancia con la ignorancia no nos llevará a ninguna parte. Compartir nuestro propio dolor pintando a otro grupo de personas con estereotipos no es el camino". "Escuche las voces que nos están enseñando a ser antirracistas con todas las personas. Escuche otras historias, amplíe su perspectiva. Creo que esta generación puede ser diferente. Pero necesitaremos empatía y solidaridad para llegar allí", cerró Linn en su Instagram, harto de sus malas experiencias y las de sus semejantes.