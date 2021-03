"No podías enfadarte con él": Wyoming recuerda a Quique San Francisco y una de sus anécdotas más surrealistas

El conocido actor Quique San Francisco fallecía el pasado lunes a los 65 años de edad. Después de dos meses ingresado en el Hospital Clínico San Carlos, el también humorista moría en Madrid como consecuencia de una grave neumonía lateral que no ha podido superar. Desde entonces, algunas de las personas que le han acompañado a lo largo de su trayectoria le han dedicado algunas palabras en televisión.

Entre ellos Pablo Motos, quien aprovechaba los primeros minutos de El Hormiguero para despedir al que fuera uno de sus colaboradores: "Tengo que empezar con una noticia triste. Esta tarde se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco y quiero hablar de él. A mí, Enrique me enseñó a estar en un escenario, a sobrevivir en Madrid, a entender a los artistas... y también me enseño hasta qué punto una persona puede ser libre".

Pero Pablo Motos no ha sido el único que ha tenido buenas palabras para el artista. También El Gran Wyoming, quien ha recordado en el programa La Redacción de Telemadrid una de las anécdotas más surrealistas que ha vivido junto a él. Después de que la presentadora Adela González le preguntara sobre el que fuera su amigo, Wyoming le ha recordado como un "aluvión de vida e intensidad". Una persona que ha marcado a tantas personas que no hay comida en la que no se narre alguna de sus anécdotas.

De hecho, y para demostrar que era "un auténtico figura", el presentador de El Intermedio ha querido recordar una de sus anécdotas junto a él. Después de explicar que era ligeramente informal en lo que al trabajo se refiere, Wyoming recuerda que ambos tuvieron que ir a una prueba de vestuario para hacer un homenaje al dúo cómico Tip y Coll. A pesar de que ambos fueron citados para ir a probarse el chaqué, Quique San Francisco no apareció a la hora indicada.

El contratiempo que marcó una de sus anécdotas favoritas: "Me puse el chaqué y las mangas me quedaban por los codos"

El Gran Wyoming recuerda que se probó el chaqué y que le quedaba perfecto. Sin embargo, el día de la grabación, el traje le quedaba fatal: "Me pongo el chaqué y las mangas me quedaban por los codos". Por esa misma razón, el presentador se dirigió hasta su sastre para preguntarle por su traje. A pesar de que nadie quiso decirle lo que realmente había pasado, el presentador de El Intermedio sabía perfectamente lo que estaba sucediendo.

Como Quique San Francisco no había ido a la prueba, se metió en el camerino de El Gran Wyoming y le robó el chaqué. De hecho, cuando el presentador accedió al mismo, se encontró al humorista con su traje. Sin embargo, y a pesar de que le había robado su traje, Wyoming reconoce que no se enfadó con él: "Con Quique no te podías enfadar porque te daba exactamente igual". A pesar de ello, y después de ver su traje, ambos empezaron a tirar de la percha para quedarse con el mismo. Finalmente, y tal y como estaba previsto, Wyoming salió con el suyo y el equipo tuvo que buscar un segundo traje para Quique San Francisco: "Fue completamente surrealista". Por lo tanto, y a pesar de que se haya marchado con tan solo 65 años de edad, el recuerdo del humorista sigue presente para muchos.