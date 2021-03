Villarejo culpa al exdirector del CNI de montar "un show" a su costa

Como ya hizo este miércoles, nada más salir de la cárcel de Estremera, el excomisario Villarejo —él prefiere la fórmula "comisario jubilado"— ha vuelto a declarar ante la prensa para reivindicar su presunción de inocencia en las diferentes causas que tiene abiertas, culpando directamente al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, que es quien, a su entender, "maneja todos los resortes".

Después de declarar en la Audiencia Nacional, Villarejo ha respondido preguntas de varios periodistas durante alrededor de 10 minutos. "Me gustaría que alguien investigara las filtraciones y cómo nace Moncloa.com", ha dicho. "¿Cómo se hace para ser el más malo de este país desde una celda?".

El excomisario ha lamentado haber estado cuatro años en la cárcel sin haber sido juzgado ni haber tenido posibilidad de defenderse, y aunque no quiere "poner nervioso a nadie", ha asegurado que colaborará con la Justicia declarando tantas veces como se le requiera. De hecho, incluso ha instado a los periodistas a hacerse con sus declaraciones ante los jueces. "Me han mirado el esfínter a ver si tenía un teléfono", ha reconocido. "¡Consíganlas! Que sorprendentemente no sale ninguna".

Villarejo ha explicado que han montado "un show" a su costa y ha asegurado que, más allá de volver a pasar tiempo con su familia, su objetivo es colaborar para poder defenderse. "Quiero declarar por 100 piezas. Dije que 30 eran muy pocas. Pero nos han arrasado. Nos han saqueado, como en Roma. Hay gente de Asuntos Internos que alardea con tener relojes míos", ha dicho.