El importante aviso que Alpine F1 le lanza a Alonso y Ocon

Fernando Alonso y Esteban Ocon serán compañeros de equipo en las pistas con el Alpine F1 Team en la temporada 2021. Ambos pilotos, con el objetivo en mente de dar lo mejor por el equipo, trabajarán para buscar y lograr ese salto de calidad que quieren dar de cara a 2022, teniendo en cuenta ya los cambios reglamentarios.

Laurent Rossi, CEO de Alpine F1, no ha dado margen a que se forme una competitividad enorme entre, el que en un primer momento podría parecer el favorito, Fernando Alonso, y el joven francés. Esteban Ocon. Les ha lanzado un importante aviso en el que el CEO asegura que no habrá un papel fijo de primer y segundo piloto, ya que ambos contarán con los mismos recursos y oportunidades.

El respeto mutuo y el compañerismo ayudarán a que el quipo maximice sus buenos resultados. Rossi reconoce que "los pilotos tienen que ser lo más rápidos posible" y por eso mismo es innegable que "se retarán entre sí". Sin embargo, aboga por una "competencia sana y ya está. No hay instrucciones, ni piloto número uno".

“El piloto número uno no existe, y creo que no existe en otros equipos, siendo honesto; al menos no existe en el nuestro. No hay instrucciones y no hay un piloto número uno”, comentó Laurent Rossi declaraciones en la presentación del coche del equipo para 2021, el Alpine A521.

La llegada de Alonso al equipo para reemplazar a Daniel Ricciardo, que fichó por McLaren para este año, es muy bienvenida por la escudería francesa, ya que tal como asegura Rossi: "Siempre he tenido mucho respeto por lo que Fernando ha hecho a lo largo de los años y competir con él siempre ha sido muy duro, pero fue muy divertido y muy placentero". Con admiración hacia el piloto español, el CEO aseguró que está "ansioso por formar equipo con él en un gran premio".