Nuevas formas de reivindicación, un 8-M con aforo reducido

El Día Internacional de la Mujer está marcado en este 2021 por las restricciones y la prohibición de manifestaciones en Madrid como causa de la COVID-19. Es un día de reivindicaciones con aforo reducido, sin aglomeraciones ni mareas violetas como las vividas otros años en España. Esta vez la capital ha optado por prohibir cualquier forma de manifestación que implique grandes concentraciones de masas. Por este motivo, muchas mujeres han buscado nuevas alternativas para alzar la voz por la causa sin vulnerar las medidas de seguridad.

En Madrid no podrán realizarse manifestaciones multitudinarias, pero se han buscado otras formas de hacerse oír sin salir de casa. A las ocho de la tarde, mujeres de toda España saldrán a aplaudir a sus balcones de una manera similar a la del confinamiento. Gritos reivindicativos, pancartas y pañuelos violetas serán los símbolos que caracterizarán este 8-M marcado por la pandemia, esta vez desde la ventana.

Nuevas formas de reivindicación

En Madrid se están convocando pequeñas concentraciones de mujeres a las 20:00 horas en los portales de sus edificios. El mensaje se está difundiendo por Twitter con el hashtag #SalAlPortalMadrid20h, el objetivo es llenar las calles de Madrid dentro de lo permitido y hacer acto de presencia en cada calle o barrio como alternativa a la prohibición de las manifestaciones multitudinarias en la capital.

Mañana, a las 20h saldremos a nuestros portales, ventanas o balcones. Se nos oirá en todas las calles de la ciudad. Este #8M2021 convertimos Madrid entero en una concentración.#SalAlPortalMadrid20h#8M2021 — sandra sabatés (@sandrasabates11) March 7, 2021

Bebi Fernández, icono del feminismo en redes sociales, ha animado también a sus seguidores a alzar la voz desde casa bajo el lema 'Seguimos aquí'. “Si pensaban que iba a haber silencio el lunes, lo tenían claro. Nos vemos el 8 a las 20:00 horas para gritar y aplaudir en las ventanas. Si las mujeres no van a la manifestación, la manifestación irá a las mujeres. Seguimos aquí”, es el mensaje que se está difundiendo por redes sociales y que Bebi ha compartido en su cuenta de Instagram. Muchas mujeres han optado por colocarlo en sus portales a modo de convocatoria.

Una lucha desde los balcones

Hasta el domingo, muchas organizaciones feministas de Madrid mantenían la esperanza de poder celebrar esta jornada según lo previsto. Sin embargo, este lunes el Tribunal Constitucional ha mantenido las prohibiciones declaradas por la Delegación del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apelando a la salud pública y argumentando que "supone un aumento exponencial del riesgo de contagios".

Otros años, el 8-M era sinónimo de aglomeraciones. Las calles estaban impregnadas de mareas violetas y pancartas que daban voz a todas esas mujeres que ya no la tienen como consecuencia de la violencia de género. Esa unión sigue en pie, pero no se verán multitudes en las calles. Este 8-M será de aforo reducido, no habrá fotos de grandes masas en los informativos ni oleadas de mujeres por las calles. Lo que si queda claro, es que seguirán poniendo el grito en el cielo por su lucha, aunque esta vez sea desde sus ventanas.